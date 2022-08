Por que a decisão sobre juros coloca o BC em uma sinuca

O Banco Central deve tomar uma das mais importantes decisões na condução da política monetária do país nesta semana. Com elevações consecutivas nos juros nos últimos 16 meses, a autoridade monetária chega agora a um momento decisivo: elevar novamente a Selic para o percentual esperado de 0,5 ponto percentual e cumprir com o fim do ciclo contracionista na faixa de 13,75% ou continuar avaliando novos aumentos e uma Selic alta por tempo prolongado frente aos riscos no cenário macroeconômico global e doméstico.

A expectativa do mercado é de uma elevação na mesma magnitude da última reunião do Copom, de 0,5 ponto percentual, mas a tendência de juros mais altos no mundo, com Estados Unidos e Europa iniciando agora esse ciclo, é um grande entrave para o banco finalizar esse ciclo altista por aqui. Além disso, a piora no cenário fiscal com as últimas medidas o governo Bolsonaro que aumentaram benefícios sociais e geraram um novo estouro no teto de gastos e as instabilidades de ano eleitoral adicionam mais pressão para a estratégia de afrouxamento do banco. “Com a queda no preço das commodities, o BC tem espaço para finalizar o ciclo na faixa terminal de 13,75%, mas os riscos fiscais aumentam a possibilidade de o banco não se comprometer com esse fim”, diz Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos.

O BC se encontra em uma verdadeira sinuca: se finalizar o ciclo na faixa terminal da Selic em 13,75% pode ter dificuldade de administrar a alta dos preços que já está sendo precificado para o próximo ano e de administrar a perda de investimento para países mais seguros, como Estados Unidos. Embora o diferencial de juros entre o país e as nações desenvolvidas seja grande, a economia dos Estados Unidos é considerada mais estável e segura, o que já garante vantagem nessa competição. Por lá, os juros devem alcançar a faixa de 3% a 3,5% ao final do ano. O efeito dessa fuga seria uma real desvalorizado frente ao dólar, o que pode gerar ainda maiores pressões inflacionárias.

A inflação tem demonstrado leves sinais de arrefecimento. As perspectivas inflacionárias chegaram em sua quinta semana consecutiva de queda no Boletim Focus, com o mercado projetando o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) em 7,15% no final do ano, abaixo dos 7,30% da semana anterior e dos 7,96% de um mês atrás. Apesar da desaceleração , a alta nos preços está transbordando para o próximo ano com uma Selic escalando para 11%, contra 10,5% prevista anteriormente. “Partindo da premissa que a autoridade ainda não alterou a comunicação de maneira sistemática recentemente, mantemos a perspectiva de que a Selic terá ciclo de alta interrompido na próxima reunião com a elevação de 0,50 ponto percentual, ainda que avaliemos que nesse momento a conjuntura exigiria uma austeridade maior”, diz Étore Sanchez, sócio e economista-chefe da Ativa Investimentos.

Porém, continuar com novas elevações também pode ter um efeito detonador no crescimento da economia brasileira, podendo afetar a recuperação de empregos que vem sendo divulgada e comemorada pelo governo. Com a tomada de crédito mais caro, as empresas deixam de fazer novos investimentos e, portanto, as contratações também caem. Embora o mercado precifique um crescimento de 1,97% neste ano, as projeções para o próximo já são de uma queda de 0,40% em decorrência dos efeitos do aumento dos juros.