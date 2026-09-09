Por que a Amazon está apostando pesado no mercado de beleza brasileiro

A disputa pelo consumidor brasileiro de beleza está ganhando mais um capítulo no e-commerce. A Amazon Brasil ampliou em 45% seu portfólio de produtos da categoria no último ano e agora reforça a estratégia com a chegada de marcas internacionais como L’Occitane en Provence, Color Wow, Mugler e Shiseido.

O movimento ocorre em um mercado no qual cosméticos e perfumaria estão entre as principais intenções de consumo pela internet. Segundo levantamento da NIQ Nielsen, o segmento aparece como a segunda categoria com maior intenção de compra online no terceiro trimestre de 2026, com 64,5% dos consumidores pesquisados planejando adquirir algum produto.

Para a Amazon, ampliar a prateleira de beleza significa disputar uma parcela maior de um mercado no qual a compra migra cada vez mais para o digital. A estratégia envolve não apenas aumentar o número de produtos disponíveis, mas atrair marcas reconhecidas e, em alguns casos, garantir condições de venda exclusivas no universo dos marketplaces. “Beleza é uma das categorias que mais cresce na Amazon Brasil, e a expansão que anunciamos hoje faz parte do nosso compromisso de longo prazo em levar uma ampla variedade de marcas renomadas a clientes de todo o país, independentemente de onde morem”, afirma Mônica Faria, diretora de Saúde e Beleza na Amazon Brasil.

Amazon busca exclusividade para atrair consumidor de beleza

Entre as novas marcas, um dos principais movimentos é a chegada da Color Wow, pertencente ao Grupo L’Oréal e especializada em cuidados e finalização capilar profissional. A estreia marca também a entrada da companhia no mercado brasileiro, tendo a Amazon como único marketplace no país a disponibilizar seus produtos.

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A L’Occitane en Provence também amplia sua estratégia de distribuição. A marca passa a operar diretamente dentro da Amazon, que se torna o primeiro marketplace brasileiro a receber a companhia em seu canal de vendas. Na perfumaria, o catálogo passa a contar com produtos da Mugler, incluindo a fragrância Angel. Já a japonesa Shiseido reforça a oferta de skincare e amplia a presença de marcas asiáticas dentro da plataforma.

As chegadas mostram como a expansão da Amazon em beleza passa também por marcas posicionadas em segmentos de maior valor agregado. Ao reunir skincare, perfumaria, maquiagem e produtos profissionais para cabelos, a companhia tenta aumentar sua participação em diferentes momentos de consumo dentro de uma mesma categoria.

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A expansão de 45% em apenas um ano sinaliza que beleza deixou de ser uma categoria complementar dentro da estratégia da Amazon no país. Além da frequência de compra, produtos de skincare, cabelo, maquiagem e perfumaria permitem à plataforma trabalhar com diferentes faixas de preço e estimular compras recorrentes. A chegada das novas marcas também antecede a Semana da Beleza Amazon, realizada entre 8 e 15 de setembro, com milhares de ofertas em produtos de beleza e bem-estar.

O movimento coloca a Amazon em uma disputa que vai além de simplesmente ter mais itens disponíveis na plataforma. Em um mercado no qual 64,5% dos consumidores pesquisados pela NIQ Nielsen demonstram intenção de comprar cosméticos e perfumes pela internet, conseguir atrair marcas desejadas e, principalmente, produtos que o consumidor não encontra em outros marketplaces, pode se tornar uma ferramenta para gerar tráfego e fidelizar clientes.

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A companhia já sinaliza que a expansão não termina com L’Occitane, Color Wow, Mugler e Shiseido. Segundo a executiva, outras marcas devem entrar no portfólio ainda em 2026, indicando que a corrida da Amazon por uma fatia maior do mercado brasileiro de beleza deve continuar nos próximos meses.