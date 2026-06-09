Popularidade de Trump em queda, tarifas como salvação e o Brasil no meio

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Tensões geopolíticas, juros altos nos EUA e medidas protecionistas de Trump criam um cenário desafiador para a economia global e o Brasil. A perda de popularidade de Trump e a ameaça de tarifas sobre produtos brasileiros somam-se à preocupação com a inflação e juros americanos elevados, afetando mercados emergentes.

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A combinação entre tensão geopolítica, juros elevados e o avanço de medidas protecionistas dos Estados Unidos tem ampliado a cautela dos investidores em todo o mundo. Para o Brasil, o cenário reúne desafios externos importantes justamente em um momento em que a economia busca consolidar uma trajetória de crescimento mais consistente. No centro das atenções está a perda de popularidade do presidente Donald Trump, cerca de 35% de aprovação dos americanos, segundo a agência Reuters. Com isso, a perspectiva de manutenção dos juros americanos em níveis elevados e a ameaça de novas tarifas sobre produtos brasileiros.

Trump e a perda de popularidade

A situação política de Trump também passou a ser observada com mais atenção pelo mercado. O presidente enfrenta queda nas pesquisas de aprovação em meio ao aumento do custo de vida dos americanos, especialmente com combustíveis mais caros e inflação persistente. O desgaste ganhou força com o envolvimento dos Estados Unidos no conflito com o Irã, que já ultrapassa a marca de 100 dias e continua sem uma solução definitiva. A preocupação é que uma eventual perda de apoio dos republicanos no Congresso dificulte a implementação da agenda econômica da Casa Branca.

Ambiente de incertezas da guerra

Para Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, o ambiente de incerteza continua elevado e mantém os investidores mais avessos ao risco. Segundo ele, os efeitos da guerra ajudam a sustentar os preços do petróleo em patamares elevados, enquanto o aumento do custo de vida tem contribuído para a deterioração da popularidade de Trump. “O custo de vida norte-americano subiu e isso tem afetado a popularidade, diminuindo as chances dos republicanos manterem as duas casas”, afirmou.

Juros mais altos nos EUA?

Ao mesmo tempo, cresce a percepção de que o Federal Reserve poderá ser obrigado a manter uma postura mais dura no combate à inflação. Dados recentes da economia americana, especialmente do mercado de trabalho, mostram uma atividade ainda aquecida. Na prática, isso reduz o espaço para cortes de juros e até alimenta apostas de que novas altas possam ocorrer até o fim do ano caso a inflação continue se afastando da meta.

Pior para os emergentes

O impacto para países emergentes costuma ser imediato. Juros mais elevados nos Estados Unidos aumentam a atratividade dos títulos americanos e provocam uma migração de recursos para aquele mercado. “Se os juros norte-americanos sobem, isso drena capital dos países emergentes para lá”, explicou Sung. O resultado costuma aparecer na forma de pressão sobre moedas como o real, além de maior volatilidade nos mercados financeiros.

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Sobretaxa às exportações para agradar americanos

Nesse ambiente já desafiador, o Brasil ainda enfrenta a ameaça de novas tarifas comerciais anunciadas pelo governo Trump que tenta assim ganhar a simpatia do setor produtivo nos Estados Unidos. A proposta prevê a aplicação de sobretaxas que, somadas, podem chegar a 37,5% sobre determinados produtos brasileiros. O governo brasileiro trabalha para apresentar argumentos até o prazo estabelecido pelos Estados Unidos e tentar evitar uma escalada nas restrições comerciais.

Preocupação maior é da indústria

Segundo o advogado tributarista Mateus Pontalti, existe a expectativa de que os Estados Unidos mantenham de fora das medidas as commodities. Elas são importantes para a pauta exportadora brasileira e aparecem na lista de exceções divulgada pelo governo americano. “Muito provavelmente café, carne e suco de laranja estejam fora da lista, porque também o presidente não quer onerar os seus consumidores”, observou. Por outro lado, produtos industrializados e de maior valor agregado aparecem entre os mais vulneráveis, justamente setores que concentram empregos e investimentos.

As alternativas do Brasil

Caso as negociações não avancem, o Brasil ainda dispõe de alguns caminhos para reagir, explica Mateus, que defende a posição do governo brasileiro de adotar a diplomacia em primeiro lugar. Entre os caminhos estão a busca por soluções diplomáticas, a criação de mecanismos de compensação tributária para empresas afetadas, o acionamento da Organização Mundial do Comércio e até questionamentos nos tribunais americanos sobre a legalidade das medidas. A estratégia mais provável, porém, continua sendo a negociação. Afinal, em um cenário de juros elevados, tensão geopolítica e desaceleração do comércio global, ampliar conflitos comerciais pode representar um custo alto demais para os dois lados.