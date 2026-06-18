Pop Mart chega ao Brasil de olho em mercado impulsionado por colecionismo e cultura pop

A Pop Mart, uma das maiores referências globais em art toys e blind boxes, inicia oficialmente sua operação no Brasil nesta quinta-feira, 18. A entrada da marca chinesa no país acontece por meio da Candide, empresa brasileira conhecida pela distribuição de marcas ligadas ao universo geek e de brinquedos, e reforça o potencial de crescimento do mercado de colecionáveis premium entre os consumidores brasileiros.

A estreia será realizada simultaneamente em 20 pontos de venda espalhados por 11 estados, incluindo cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Manaus. A estratégia amplia o acesso do público nacional a uma marca que já conquistou fãs ao redor do mundo e que vinha sendo acompanhada pelos brasileiros principalmente por meio das redes sociais e de importações.

A chegada da Pop Mart ocorre em um momento de expansão do segmento de colecionáveis. O avanço da cultura pop, o fortalecimento de comunidades online e o aumento do interesse do público adulto por itens de coleção transformaram os art toys em um fenômeno que vai além do entretenimento, aproximando o mercado de tendências ligadas à moda, design e comportamento.

Um dos maiores símbolos desse movimento é o personagem Labubu. Em 2025, o boneco foi apontado pelo Google como o produto mais buscado pelos brasileiros no ano, superando categorias tradicionais de consumo e itens de tecnologia. O personagem também ganhou projeção internacional recentemente ao participar da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, reforçando sua popularidade global.

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Para Bruno Verea, diretor de Marketing da Candide, a chegada da Pop Mart atende a uma demanda já existente no mercado nacional. “O público brasileiro acompanha e deseja a marca há bastante tempo. Estamos falando de produtos que unem arte, design, expressão pessoal e pertencimento a uma comunidade global”, afirma.

Além dos personagens próprios da Pop Mart, como Labubu, Skullpanda, Crybaby, Hirono, Pucky e Nyota, os consumidores brasileiros também terão acesso a coleções licenciadas inspiradas em franquias conhecidas mundialmente, entre elas Naruto, Demon Slayer, Teletubbies, Meninas Superpoderosas, My Little Pony e O Pequeno Príncipe.

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Os produtos chegarão ao mercado com preços a partir de 299,99 reais e estarão disponíveis em redes de brinquedos, livrarias e lojas especializadas em cultura geek e colecionáveis. Para marcar o lançamento, os pontos de venda receberão ambientação temática e espaços dedicados aos personagens da marca.

A operação brasileira reforça uma tendência observada globalmente: a transformação dos colecionáveis em uma categoria de consumo cada vez mais relevante. Antes restritos a nichos específicos, os art toys passaram a atrair consumidores em busca de exclusividade, conexão emocional e expressão de identidade, criando um mercado que combina entretenimento, arte e potencial comercial.