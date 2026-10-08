Polymarket indica 58% de chance de Flávio vencer Lula por mais de 4 pontos

Uma vitória de Flávio Bolsonaro sobre Lula por mais de quatro pontos percentuais no segundo turno das eleições presidenciais aparece com 58% de probabilidade implícita na Polymarket, plataforma internacional de apostas sobre acontecimentos políticos e econômicos. O percentual resulta da soma de três cenários negociados pelos investidores e chama a atenção por representar uma diferença mais que duas vezes superior à registrada entre os candidatos no primeiro turno, realizado no último domingo.

O cenário mais negociado na plataforma é o de uma vitória de Flávio por uma margem entre quatro e oito pontos percentuais, com 41% de probabilidade implícita. Outros 16% correspondem a uma vantagem entre oito e doze pontos, enquanto a hipótese de uma diferença superior a doze pontos aparece com 1%. O mercado, aberto em 5 de outubro, já movimentou mais de 150 mil dólares. Os números correspondem às cotações observadas na manhã desta quinta-feira, 8.

A projeção ganha relevância quando comparada ao histórico das eleições presidenciais brasileiras. Uma vitória por mais de quatro pontos superaria a diferença de 1,8 ponto percentual registrada na eleição de Lula contra Jair Bolsonaro, em 2022, e a de 3,28 pontos da vitória de Dilma Rousseff sobre Aécio Neves, em 2014.

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Caso a vantagem ultrapassasse 10,26 pontos, também seria superior à registrada por Jair Bolsonaro contra Fernando Haddad em 2018. Para superar a diferença obtida por Dilma Rousseff contra José Serra em 2010, seria necessária uma margem superior a 12,1 pontos. A maior vantagem registrada em um segundo turno presidencial desde a redemocratização continua sendo a de Lula sobre José Serra, em 2002, de 22,54 pontos percentuais.

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Os números da Polymarket coincidem com a divulgação de pesquisas eleitorais que mostram Flávio numericamente à frente do atual presidente. Levantamento PoderData/Aya divulgado nesta quinta-feira, 8, aponta o senador com 53% dos votos válidos contra 47% de Lula, uma diferença de seis pontos percentuais. A pesquisa ouviu 3 mil eleitores entre os dias 5 e 7 de outubro, por telefone, com margem de erro de 1,8 ponto percentual e nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08134/2026.

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No primeiro turno, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, uma vantagem de 1,87 ponto percentual, segundo o TSE.

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Apesar da convergência entre os números recentes, há uma diferença importante entre os indicadores. As pesquisas medem a intenção de voto dos entrevistados, enquanto as probabilidades da Polymarket refletem os preços pagos pelos participantes em contratos sobre resultados eleitorais. Esses valores mudam conforme as negociações e não constituem uma pesquisa de opinião nem uma previsão estatística independente do resultado das urnas.