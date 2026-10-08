ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Polymarket indica 58% de chance de Flávio vencer Lula por mais de 4 pontos

Apostas indicam possibilidade de vantagem superior às registradas nas eleições presidenciais de 2014 e 2022

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 12h00
Homem de pele clara, cabelo escuro e camisa azul, com expressão séria e lábios cerrados, em meio a uma multidão com a bandeira do Brasil ao fundo
O candidato Flávio Bolsonaro (Joédson Alves/Agência Brasil/Divulgação)
Continua após publicidade
Polymarket indica 58% de chance de Flávio vencer Lula por mais de 4 pontos Priorize VEJA no Google

Uma vitória de Flávio Bolsonaro sobre Lula por mais de quatro pontos percentuais no segundo turno das eleições presidenciais aparece com 58% de probabilidade implícita na Polymarket, plataforma internacional de apostas sobre acontecimentos políticos e econômicos. O percentual resulta da soma de três cenários negociados pelos investidores e chama a atenção por representar uma diferença mais que duas vezes superior à registrada entre os candidatos no primeiro turno, realizado no último domingo.

O cenário mais negociado na plataforma é o de uma vitória de Flávio por uma margem entre quatro e oito pontos percentuais, com 41% de probabilidade implícita. Outros 16% correspondem a uma vantagem entre oito e doze pontos, enquanto a hipótese de uma diferença superior a doze pontos aparece com 1%. O mercado, aberto em 5 de outubro, já movimentou mais de 150 mil dólares. Os números correspondem às cotações observadas na manhã desta quinta-feira, 8.

A projeção ganha relevância quando comparada ao histórico das eleições presidenciais brasileiras. Uma vitória por mais de quatro pontos superaria a diferença de 1,8 ponto percentual registrada na eleição de Lula contra Jair Bolsonaro, em 2022, e a de 3,28 pontos da vitória de Dilma Rousseff sobre Aécio Neves, em 2014.

Continua após a publicidade

Caso a vantagem ultrapassasse 10,26 pontos, também seria superior à registrada por Jair Bolsonaro contra Fernando Haddad em 2018. Para superar a diferença obtida por Dilma Rousseff contra José Serra em 2010, seria necessária uma margem superior a 12,1 pontos. A maior vantagem registrada em um segundo turno presidencial desde a redemocratização continua sendo a de Lula sobre José Serra, em 2002, de 22,54 pontos percentuais.

Siga
Continua após a publicidade

Os números da Polymarket coincidem com a divulgação de pesquisas eleitorais que mostram Flávio numericamente à frente do atual presidente. Levantamento PoderData/Aya divulgado nesta quinta-feira, 8, aponta o senador com 53% dos votos válidos contra 47% de Lula, uma diferença de seis pontos percentuais. A pesquisa ouviu 3 mil eleitores entre os dias 5 e 7 de outubro, por telefone, com margem de erro de 1,8 ponto percentual e nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08134/2026.

Continua após a publicidade

No primeiro turno, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, uma vantagem de 1,87 ponto percentual, segundo o TSE.

Continua após a publicidade

Apesar da convergência entre os números recentes, há uma diferença importante entre os indicadores. As pesquisas medem a intenção de voto dos entrevistados, enquanto as probabilidades da Polymarket refletem os preços pagos pelos participantes em contratos sobre resultados eleitorais. Esses valores mudam conforme as negociações e não constituem uma pesquisa de opinião nem uma previsão estatística independente do resultado das urnas.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Radar Econômico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).