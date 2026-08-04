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Polymarket busca avaliação acima de US$ 20 bilhões em nova rodada de investimentos

Plataforma de mercados de previsão negocia nova captação com investidores após expansão do setor e retorno ao mercado americano

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 10h55 | Atualizado em 4 ago 2026, 11h04
Um smartphone preto exibe o logotipo branco da Polimarket em sua tela escura, com um fundo desfocado de gráficos financeiros em tons de azul e vermelho
Polymarket (Polymarket/Reprodução)
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Polymarket busca avaliação acima de US$ 20 bilhões em nova rodada de investimentos Priorizar nos meus resultados Google

A plataforma de mercados de previsão Polymarket está em negociações para levantar uma nova rodada de investimentos que pode avaliar a empresa em mais de 20 bilhões de dólares. A informação foi divulgada pela Reuters, com base em uma reportagem da Bloomberg News publicada nesta terça-feira, 4.

De acordo com a Reuters, a nova captação ainda está em fase de negociação e os termos podem sofrer alterações. Caso seja concluída, a operação consolidará a Polymarket entre as startups mais valiosas do setor de tecnologia financeira e de mercados de previsão. A empresa ganhou projeção global nos últimos anos ao permitir que usuários negociem contratos atrelados à probabilidade de acontecimentos futuros, como eleições, indicadores econômicos e eventos esportivos. Em 2026, a plataforma também ampliou sua presença nos Estados Unidos após retornar ao mercado americano por meio da aquisição de uma bolsa regulada, intensificando a disputa com concorrentes como a Kalshi.

O interesse dos investidores acompanha a rápida expansão do mercado de previsão, que vem registrando aumento no volume negociado e atraindo um número crescente de usuários e investidores institucionais. O segmento ganhou ainda mais visibilidade após eventos políticos e econômicos recentes, consolidando-se como uma alternativa para negociar expectativas sobre eleições, decisões de bancos centrais, indicadores macroeconômicos e grandes acontecimentos esportivos. Caso a nova rodada seja concluída nos termos esperados, a Polymarket reforçará sua posição como uma das empresas mais valiosas do setor e terá mais recursos para acelerar sua expansão e fortalecer sua presença em mercados regulados.

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