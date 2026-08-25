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Políticos poderão pagar multa de até R$ 500 mil por descumprir regras de jatinhos particulares

Ministros do STF também estão subordinados às regras da proposta de deputado do PSOL

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 13h46
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Ainda não há uma data para a proposta do deputado do PSOL ser colocada em votação (Paulo Rezende/FAB/Divulgação)
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Políticos poderão pagar multa de até R$ 500 mil por descumprir regras de jatinhos particulares Priorizar nos meus resultados Google

Autoridades públicas que descumprirem as regras propostas para o uso de aeronaves privadas poderão ser punidas com multas de 50 mil reais a 500 mil reais. A medida está prevista no Projeto de Lei 2080/26, de autoria do deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) e outros nove parlamentares, em análise na Câmara dos Deputados a partir desta terça-feira, 25.

A proposta estabelece regras de transparência, controle e prestação de contas para o uso de aeronaves particulares por autoridades dos três Poderes, inclusive durante férias e recessos.

Entre as principais regras previstas no projeto estão:

  • Transparência: voos realizados gratuitamente ou com subsídio em aviões privados deverão ser divulgados na internet em até 72 horas, com informações sobre o voo, os passageiros e o proprietário da aeronave.
  • Conflito de interesses: fica proibido o uso gratuito de aeronave cujo proprietário tenha contrato com o órgão público ao qual a autoridade pertence ou seja parte em processo no qual ela atue. A restrição também vale para casos de licenciamento ou fiscalização.
  • Segurança: autoridades e suas bagagens deverão passar por procedimentos de segurança e inspeção aduaneira, sem possibilidade de dispensa de revista em razão do cargo ou mandato.
  • Multa: o descumprimento das regras poderá resultar em multa de R$ 50 mil a R$ 500 mil.
    Perda da função: em caso de reincidência ou violação das proibições previstas no texto, poderá haver perda da função pública.
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O projeto será analisado pelas comissões de Viação e Transportes; de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta ainda precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Não há uma data para a proposta ser colocada em votação.

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