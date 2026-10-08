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Política de Flávio para o salário mínimo é mais parecida com a de Lula do que com a de seu pai

À VEJA, campanha disse que, em um eventual governo, o piso nacional será reajustado acima da inflação

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 20h03 | Atualizado em 8 out 2026, 20h39
O presidente Jair Bolsonaro fala à imprensa após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes - 06/05/2019
O presidente Jair Bolsonaro fala à imprensa após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes - 06/05/2019 (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
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Política de Flávio para o salário mínimo é mais parecida com a de Lula do que com a de seu pai Priorize VEJA no Google

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, caso seja eleito, pretende continuar aumentando o salário mínimo acima da inflação. Esta foi uma das afirmações que foram feitas pela campanha do candidato em uma nota enviada a VEJA.

“Como já foi afirmado reiteradamente, não haverá corte em benefícios sociais ou nas aposentadorias dos brasileiros, e o salário mínimo será reajustado acima da inflação para repor as perdas ocasionadas pelo caos econômico do governo Lula”, diz a nota, que também afirma que um eventual governo de Flávio não irá mexer nas regras que hoje garantem aumentos maiores para o orçamento anual da saúde e da educação.

A campanha não detalhou quais poderiam ser os seus critérios para calcular os reajustes do salário mínimo, bem como não há menções diretas sobre isso nas 76 páginas do programa de governo apresentado pelo candidato ao Tribunal Superior Eleitoral – o documento não menciona nem que pode dar aumentos, nem que pode congelar o mínimo salarial do país.

Ainda assim, caso os aumentos acima da inflação se confirmem e se tornem uma política regular para os reajustes anuais do piso salarial em um mandato de Flávio, ela estará mais parecida com o que fizeram todos os governos do PT desde 2004 – quando o próprio Lula criou essa regra em seu primeiro mandato – do que o que aconteceu sob a gestão do pai de Flávio, Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022.

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Lula criou os ajustes reais

A própria Constituição de 1988 define que o salário mínimo do país não pode crescer menos do que a inflação – o que obriga qualquer governo a fazer a correção mínima pelo índice inflacionário no orçamento de cada ano. A correção apenas pela inflação, porém, repõe, mas não aumenta o poder de compra de quem ganha o piso.

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Depois de se tornar presidente pela primeira vez em 2003, Lula adotou, a partir de 2004, uma política pela qual o salário mínimo deveria ser reajustado pela inflação do ano anterior acrescida do crescimento do PIB de dois anos antes. A conta garantia que o salário de referência tivesse ganhos reais.

Foi a regra que valeu por todos os quatro mandatos do PT, primeiro com Lula (2003-2010) e, depois, com Dilma Rousseff (2011-2016), além dos pouco mais de dois anos governados por Michel Temer depois do impeachment de Dilma, de 2016 a 2018.

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Nesse período, apenas nos reajustes atrelados aos anos em que houve recessão o salário mínimo não teve aumento real e subiu apenas o equivalente à inflação. Foi o que aconteceu em 2011, 2017 e 2018, que refletiram os resultados negativos da economia em 2009, 2015 e 2016.

Congelamento em termos reais

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Quando Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, chegaram ao Planalto, em 2019, a política de reajustes acima da inflação foi sustada, e, ao longo dos quatro anos de governo, os reajustes anuais do salário mínimo acompanharam apenas a variação dos preços.

Ao vencer pela terceira vez e reassumir o poder em 2023, Lula retomou os reajustes acima da inflação nos mesmos moldes de antes – acompanhando a variação do PIB de dois anos antes.

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Em 2024, a política foi atualizada pelo então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, travando em 2,5% o aumento real máximo permitido para o piso salarial. A ideia era alinhar os aumentos do mínimo – que atrela a maior parte dos benefícios previdenciários e tem impactos de bilhões de reais em gastos adicionais para as despesas públicas – à nova regra fiscal criada pelo próprio governo Lula em 2023, que trava também em 2,5% o crescimento máximo das despesas acima da inflação.

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