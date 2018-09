Polícia Federal divulga local das provas de concurso público

A Polícia Federal divulgou nesta segunda-feira o local das provas de seu concurso público, um dos mais aguardados por quem tenta uma carreira no serviço federal. O teste discursivo será aplicado no dia 16 de setembro às 14h. No mesmo dia, os candidatos ao cargo de delegado devem realizar o exame objetivo.

Apenas o candidato tem acesso ao local de prova. Para isso, ele deve consultar o site do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe) e informar os dados solicitados.

Uma dica aos candidatos é consultar o edital. Lá, a Polícia Federal explica quais conteúdos podem ser cobrados na prova de acordo com cada cargo. Para o delegado de polícia, por exemplo, a prova escrita abordará os temas de direitos administrativo, constitucional, penal e processual penal. A partir do documento, o candidato também passa a ter conhecimento sobre o sistema de pontuação dos exames.

Estão abertas 500 vagas para os cargos de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista. Os salários podem chegar a 22.600 reais.

Os aprovados trabalharão nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e outros estados de fronteira.

Polêmica

Em agosto, o concurso da PF viu-se em uma polêmica envolvendo a participação de candidatos com deficiência física no concurso. No edital, o órgão alerta que não “haverá adaptação do exame de aptidão física, da prova oral, da prova de digitação, da avaliação médica, da avaliação psicológica, ou do curso de formação profissional dos candidatos com deficiência ou não”.

O Ministério Público Federal questionou a decisão afirmando que as provas precisam ser adaptadas de modo a respeitar as limitações desses candidatos. O calendário do concurso, entretanto, não sofreu atrasos.