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PMEs e sócios inadimplentes acumulam mais de R$ 80 bilhões em dívidas, aponta Serasa

Estudo mostra que empresas e empresários com pendências representam apenas 5,5% da base analisada e concentram os maiores volumes de crédito em atraso

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 10h31
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Empresas de pequeno e médio porte (PMEs) e seus sócios que estão simultaneamente inadimplentes acumulam 80,6 bilhões de reais em dívidas, segundo levantamento da Serasa Experian. Embora esse grupo represente apenas 5,5% das 24,8 milhões de empresas analisadas, ele concentra os maiores volumes de pendências financeiras, evidenciando a forte relação entre a saúde financeira do negócio e a do empreendedor.

Os dados fazem parte da sétima edição do Panorama PME, estudo trimestral elaborado pela Serasa Experian com base em informações proprietárias sobre micro, pequenas e médias empresas. A pesquisa avaliou companhias com faturamento anual de até 300 milhões de reais e considerou inadimplentes aquelas com atrasos iguais ou superiores a 30 dias nas modalidades de cartão de crédito e capital de giro.

Entre as empresas e sócios simultaneamente inadimplentes, o maior volume de dívidas está concentrado na combinação de atrasos em cartão de crédito e capital de giro, que soma 40,3 bilhões de reais. Outros 25,3 bilhões de reais correspondem a pendências apenas no cartão de crédito, enquanto 15 bilhões de reais estão relacionados exclusivamente ao capital de giro.

O levantamento também identificou outro perfil de inadimplência: empresas com dívidas em atraso, mas cujos sócios permanecem adimplentes. Esse grupo representa 2,2% da base analisada e concentra 43,9 bilhões de reais em pendências financeiras. Já a maior parte das PMEs analisadas, equivalente a 92,2% da base, não apresenta inadimplência nas modalidades avaliadas. Dentro desse universo, 52,2% mantêm tanto a empresa quanto o sócio principal em situação regular, enquanto 40% possuem sócios inadimplentes, apesar de o negócio permanecer sem dívidas em atraso.

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Segundo Cleber Genero, vice-presidente de Pequenas e Médias Empresas da Serasa Experian, os resultados mostram que as finanças da empresa e do empreendedor costumam evoluir de forma conjunta. “Embora representem uma parcela relativamente pequena das PMEs analisadas, os casos em que empresa e sócio principal estão simultaneamente inadimplentes concentram volumes expressivos de dívidas. Os resultados reforçam que a saúde financeira do negócio e a do empreendedor caminham juntas e podem se influenciar mutuamente ao longo do tempo”, afirma.

Empresas mais maduras concentram maiores valores

O estudo também mostra que os maiores volumes de crédito contratado e de inadimplência estão entre empresas com mais tempo de mercado. Negócios com 10 a 20 anos de atividade acumulam 26,7 bilhões de reais em crédito tomado e 11,6 bilhões de reais em atrasos. Já empresas com 5 a 10 anos concentram 26,1 bilhões de reais em crédito e 13,5 bilhões de reais em pendências.

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Embora empresas entre 1 e 5 anos representem a maior parcela do grupo analisado (38,6%), elas registram valores menores em crédito contratado (16,3 bilhões de reais) e inadimplência (9,7 bilhões de reais), indicando que a maior exposição financeira está concentrada em negócios mais consolidados.

Na análise por setores, Serviços reúne o maior número de ocorrências (48,8%), mas é o Comércio que lidera os valores financeiros, com 35,3 bilhões de reais em crédito tomado e 16,1 bilhões de reais em atrasos. O setor de Serviços aparece logo atrás, com 31,5 bilhões de reais em crédito e 16 bilhões de reais em pendências.

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