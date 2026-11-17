A Plury Capital, braço de crédito da Plury Soluções Integradas, está apostando em um velho problema das empresas que prestam serviços ao poder público para ampliar seus negócios: a demora para receber por contratos já executados. A companhia vai oferecer operações de antecipação de recebíveis a fornecedores de governos estaduais e prefeituras, com foco em empresas de médio porte e faturas superiores a 3 milhões a 4 milhões de reais.

Segundo a empresa, o intervalo entre a prestação do serviço e o recebimento costuma chegar a 60 dias e pode ser ainda maior quando há atrasos. Enquanto aguardam os repasses, as contratadas precisam arcar com salários, benefícios e despesas operacionais. O problema é particularmente sensível na construção civil e na terceirização de mão de obra, setores em que uma única empresa pode administrar simultaneamente entre dez e vinte contratos públicos.

A estratégia da Plury consiste em antecipar esses pagamentos, utilizando os recebíveis de contratos com o poder público como lastro das operações. Como o pagador final é um ente público, a companhia pretende oferecer taxas inferiores às praticadas pelo varejo bancário. A operação busca atender empresas que possuem contratos e receitas previstas, mas enfrentam dificuldades de capital de giro.

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“Quem tem contrato com o poder público tem a receita garantida no papel, mas não no dia em que a folha vence. É uma empresa saudável, com um pagador sólido, que mesmo assim pode ter o caixa pressionado só pelo calendário”, afirma Yuri Romão, CEO da Plury Capital.

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A companhia vê oportunidades especialmente entre prestadoras de serviços que precisam financiar a execução de contratos antes de receber pelos trabalhos realizados. A antecipação dos valores também pode permitir que essas empresas assumam novos compromissos sem comprometer o caixa das operações existentes.