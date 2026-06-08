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Plataforma lança campanha para gerar vendas diretas fora de marketplaces

Iniciativa da Nuvemshop prevê descontos para reforçar marcas próprias

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 11h30 | Atualizado em 8 jun 2026, 11h43
Tecla de computador com carrinho de compras
Tecla de computador com carrinho de compras (Thinkstock/VEJA)
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Em meio ao debate sobre a crescente dependência dos marketplaces, a Nuvemshop decidiu investir no caminho inverso. A empresa está destinando mais de 1 milhão de reais para a realização da Nuvemshop Week, campanha que pretende levar consumidores diretamente para os sites das marcas hospedadas em sua plataforma.

A empresa hospeda lojas online, mas cada uma tem seu endereço próprio. O objetivo da campanha é reforçar a marca dessas lojas.

Será disponibilizada uma página reunindo as empresas que irão participar da campanha, oferecendo descontos. Ao clicar em uma das lojas, o consumidor será direcionado para o site próprio da marca.

A expectativa é alcançar mais de 16 milhões de pessoas e elevar em até 20% as vendas dos lojistas participantes.

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