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Planos de saúde: STJ limita coparticipação, mas cobrança pode se acumular

Levantamento aponta salto de nove para 44 decisões em um ano; em 38 casos, valores excedentes ainda podem ser cobrados nas faturas seguintes

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 15h00
Edifício moderno de concreto cinza com janelas verticais e curvas, refletido em um espelho dágua escuro sob um céu nublado
Sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Max Rocha/STJ/Divulgação)
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Uma decisão judicial que limita a coparticipação nos planos de saúde pode aliviar o bolso dos consumidores, mas não necessariamente impedir o acúmulo de dívidas. Levantamento do escritório Elton Fernandes Advogados Associados mostra que o número de decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que restringiram a cobrança mensal de coparticipação ao valor da mensalidade passou de nove em 2025 para 44 entre janeiro e outubro deste ano. O detalhe é que, na maioria dos casos, o tribunal permitiu que as operadoras continuassem cobrando os valores excedentes nos meses seguintes.

A coparticipação é o valor adicional que o beneficiário paga quando utiliza consultas, exames e terapias, além da mensalidade do plano. Em tratamentos contínuos, essas despesas podem se acumular e comprometer o orçamento familiar. Segundo o estudo, em 38 das 44 decisões identificadas neste ano, o STJ estabeleceu limites para o desembolso mensal, mas reconheceu que a diferença continuava devida. Na prática, um consumidor que paga mil reais de mensalidade e acumula três mil reais em coparticipação pode ter a cobrança adicional limitada a mil reais naquele mês, mas os outros dois mil reais poderão ser cobrados nas faturas seguintes.

O entendimento ganhou força a partir de um julgamento da Terceira Turma do STJ, em 2023, que admitiu a limitação mensal da coparticipação ao equivalente a uma mensalidade do plano, permitindo o parcelamento do excedente até sua quitação. O problema é que não existe atualmente uma regra geral da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelecendo esses mesmos limites para todos os contratos. Em 2018, a agência chegou a aprovar uma resolução que restringia a coparticipação mensal e anual, mas a norma foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal e posteriormente revogada.

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A ausência de uma regulamentação específica levou consumidores e operadoras a recorrerem à Justiça para definir o que constitui uma cobrança abusiva. O levantamento analisou 1.909 processos e identificou uma mudança expressiva no posicionamento do STJ. Em 2018, apenas 1,8% das decisões em que a questão foi examinada limitaram ou afastaram a coparticipação. Neste ano, o percentual chegou a 82,1%, segundo os critérios utilizados pelo escritório responsável pela pesquisa.

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A ANS instalou em março uma câmara técnica para discutir novas regras de coparticipação e franquia, incluindo limites para os valores cobrados por procedimento, por mês e por ano. Enquanto a regulamentação não avança, a situação permanece especialmente delicada para pacientes que dependem de tratamentos prolongados. A Justiça pode impedir que a cobrança adicional de um único mês ultrapasse o valor da mensalidade, mas isso não significa que o restante da dívida desapareça. Para esses consumidores, o alívio imediato pode vir acompanhado de uma conta que continua crescendo.

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