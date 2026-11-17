O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 17, que o pacote de medidas fiscais em discussão no Congresso representa o início de uma estratégia mais abrangente para reequilibrar as contas públicas. Segundo ele, a correção será implementada progressivamente ao longo do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com a intenção de reduzir o endividamento e criar condições para a queda das taxas de juros.

Durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Durigan reiterou que o governo pretende registrar resultados primários positivos nos próximos quatro anos. “Sobre o ajuste fiscal, eu tenho dito que o governo se comprometeu com superávits nos próximos quatro anos, em todos os anos, crescentes a partir de 2028. Ficou evidente que o único caminho é um ajuste gradual, que respeite o gasto social, mas sem negacionismo com a necessidade de avançar na melhoria das contas”.

Na avaliação do ministro, o equilíbrio fiscal não deve ser tratado como uma finalidade isolada, mas como um instrumento para enfrentar outros problemas da economia. Entre os efeitos esperados, ele citou a redução dos juros e do endividamento público e privado. “É uma das principais alavancas que temos no governo para baixar a taxa de juros, conter o endividamento público e privado”.

A declaração foi feita no dia em que o Senado deve concluir a votação do pacote de ajuste fiscal articulado pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti. Conhecido como plano Moretti, o projeto teve seu texto-base aprovado na semana passada. Nesta terça, os parlamentares devem examinar os destaques, que são propostas de alteração à versão principal da matéria.

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Durigan mencionou a participação de Moretti nas negociações e lembrou que o titular do Planejamento já havia apresentado as medidas em uma audiência na Comissão Mista de Orçamento (CMO). Para o ministro da Fazenda, a votação em curso encerra uma primeira etapa do esforço fiscal. “Um primeiro passo, que está sendo hoje concluído com a votação no Senado”, disse, ao se referir ao trabalho conduzido por Moretti.

O conjunto de medidas inclui mecanismos de contenção de recursos destinados à Saúde, redução de benefícios fiscais e restrições ao aproveitamento de créditos pelas empresas. As duas últimas iniciativas têm o objetivo de ampliar a arrecadação federal, enquanto o pacote, de maneira geral, busca melhorar o resultado das contas públicas.

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A aprovação do pacote também é considerada importante para destravar a tramitação das peças orçamentárias no Congresso. A expectativa do governo é que as medidas contribuam para viabilizar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), consolidando a previsão de superávit primário para 2027.

Durigan afirmou que o governo não pretende projetar um superávit irrealista para o próximo ano. “Não projetamos um superávit ilusório para 2027. A gente promete um resultado gradual que virá com muito trabalho, muita discussão, e que vai dar um superávit, conta no azul e crescente a partir de 2028”.

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A proposta fiscal apresentada pela equipe econômica prevê uma melhora das contas equivalente a aproximadamente dois pontos percentuais do Produto Interno Bruto (PIB). A trajetória projetada parte de um déficit primário próximo de 0,4% do PIB neste ano e chega a um resultado positivo em torno de 1,5% do PIB em 2030, último ano do atual mandato presidencial. A estratégia defendida pelo governo combina a preservação de políticas sociais e a ampliação dos investimentos com a busca por uma redução dos juros.

Os déficits registrados pelo governo nos últimos anos contribuem para manter as taxas de juros elevadas e encarecer o financiamento do Estado. Com a percepção de maior risco fiscal, investidores passam a exigir retornos maiores para comprar títulos públicos, o que aumenta o custo de refinanciamento da dívida pelo Tesouro Nacional.