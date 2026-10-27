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Economia

Pix MEI: o que é e quem pode receber o repasse de R$ 5 mil prometido por Lula

Diferentemente de empréstimos bancários, recurso será concedido a fundo perdido e deverá ser aplicado nos negócios

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 12h48 | Atualizado em 27 out 2026, 13h27
Tela de celular exibindo o logo da Receita Federal e os dizeres Simples Nacional e Microempreendedor Individual MEI em fundo branco, com um caderno azul ao lado
Aplicativo MEI - Microempreendedor Individual (Reprodução/Reprodução)
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Pix MEI: o que é e quem pode receber o repasse de R$ 5 mil prometido por Lula Priorize VEJA no Google

O Pix MEI é uma proposta do governo federal para transferir até 5 mil reais a microempreendedores individuais (MEIs), para ampliar a capacidade produtiva de seus negócios. A iniciativa integra o Prospera MEI, pacote anunciado pelo governo em 13 de outubro, entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial, para reduzir o endividamento dos pequenos empreendedores, facilitar o acesso a recursos para investimentos e elevar o teto de faturamento da categoria. Embora outras medidas do pacote tenham sido aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Pix MEI ainda depende de regulamentação pelo governo federal e de chancela do Legislativo.

Diferentemente de um empréstimo bancário, o benefício está previsto para ser concedido a fundo perdido, ou seja, o dinheiro não precisará ser devolvido e não haverá cobrança de juros. Os recursos deverão ser utilizados exclusivamente na compra de bens que contribuam para o desenvolvimento da atividade econômica, como máquinas, ferramentas e bancadas de trabalho. Também estão previstos gastos com reformas e adaptações de veículos utilitários e de entrega.

MEI: O que é? Quando foi criado? Vai mudar?

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Quem poderá receber o Pix MEI?

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A iniciativa será destinada a MEIs, com previsão de priorizar mulheres e trabalhadores com faturamento anual de até 40.500 reais. Segundo o governo, as mulheres representam 48% dos registros de MEI no país. Esses grupos são apontados como prioritários na proposta, mas os critérios definitivos de seleção ainda dependem da regulamentação da medida.

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Quando o dinheiro será liberado?

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A expectativa é que o programa comece a atender os empreendedores em 2027, com previsão de beneficiar cerca de 1 milhão de pessoas e mobilizar 5 bilhões de reais em investimentos produtivos. O governo espera apresentar o edital da iniciativa até o fim de 2026. O acompanhamento dos beneficiários deverá contar com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Além do Pix MEI, o Prospera MEI prevê mudanças no limite de faturamento do microempreendedor individual, perdão de dívidas tributárias federais e ampliação do acesso de pequenos negócios a licitações públicas. O conjunto de iniciativas busca fortalecer os pequenos empreendimentos, mas as medidas têm etapas distintas de tramitação e implementação.

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Luiz Inácio Lula da Silva
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MEI - Microempreendedor individual
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