Veja como consultar se você vai receber o Pix do cashback do Imposto de Renda

A Receita Federal paga hoje para 3,5 milhões de contribuintes o Pix do cashback do Imposto de Renda, mostra nota enviada à imprensa nesta quarta-feira, 15. A receita deve liberar cerca de 460 milhões de reais aos contribuintes.

Para consultar se você tem direito ao cashback, acesse o link do site da Receita Federal aqui. Digite o seu CPF e data de nascimento e passe pela verificação de segurança. A resposta sai em seguida. Essa é a forma mais simples.

Há também outras possibilidade. Na página Meu Imposto de Renda — Receita Federal, é possível acessar, desde o dia 8 de julho, a declaração gerada automaticamente, que conta com as mesmas funcionalidades de uma declaração tradicional, permitindo:

Conferência dos dados utilizados;

Inclusão de informações adicionais, se necessário;

Retificação ou cancelamento antes da conclusão do processamento.

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Para ter direito ao cashback é necessário estar no grupo de pessoas que:

Não estavam obrigados a entregar a declaração do IRPF relativa ao exercício de 2025;

Não apresentaram declaração por iniciativa própria;

Tiveram imposto de renda retido na fonte ao longo de 2024;

Possuem valores a restituir, limitados a até R$ 1.000 por contribuinte;

Estavam com CPF em situação regular, possuíam chave Pix vinculada ao CPF e não eram responsáveis por pessoa jurídica até o dia 15 de junho/2026.

O limite de restituição automática nesta modalidade é de 1 mil reais. Caso o contribuinte tenha direito à restituição, mas não se enquadre nos requisitos da restituição automática ele pode enviar uma declaração de Imposto de Renda relativa a exercícios anteriores para receber seus valores.

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A Receita Federal ressalta que este lote especial de restituição automática não integra o calendário regular de restituições do IRPF 2026, que seguem seu calendário previsto.

Os lotes regulares continuam sendo pagos normalmente aos contribuintes que entregaram a declaração dentro do prazo legal. O próximo lote previsto de restituições regulares está previsto para o dia 31 de julho. Por isso, o Pix do cashback do Imposto de Renda é totalmente diferente dos lotes tradicionais.