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Veja como consultar se você vai receber o Pix do cashback do Imposto de Renda

Modalidade paga até R$ 1.000 por contribuinte, por isso, é diferente da restituição tradicional do Imposto de Renda

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 10h13
Projeto de lei da deputada federal Rosana Valle (PL-SP) autoriza pais separados a deduzirem gastos com filhos do IR
Os lotes regulares continuam sendo pagos normalmente aos contribuintes que entregaram a declaração dentro do prazo legal (Joédson Alves/Agência Brasil)
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Veja como consultar se você vai receber o Pix do cashback do Imposto de Renda Priorizar nos meus resultados Google

A Receita Federal paga hoje para 3,5 milhões de contribuintes o Pix do cashback do Imposto de Renda, mostra nota enviada à imprensa nesta quarta-feira, 15. A receita deve liberar cerca de 460 milhões de reais aos contribuintes.

Para consultar se você tem direito ao cashback, acesse o link do site da Receita Federal aqui. Digite o seu CPF e data de nascimento e passe pela verificação de segurança. A resposta sai em seguida. Essa é a forma mais simples.

Há também outras possibilidade. Na página Meu Imposto de Renda — Receita Federal, é possível acessar, desde o dia 8 de julho, a declaração gerada automaticamente, que conta com as mesmas funcionalidades de uma declaração tradicional, permitindo:

  • Conferência dos dados utilizados;
  • Inclusão de informações adicionais, se necessário;
  • Retificação ou cancelamento antes da conclusão do processamento.
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Para ter direito ao cashback é necessário estar no grupo de pessoas que:

  • Não estavam obrigados a entregar a declaração do IRPF relativa ao exercício de 2025;
  • Não apresentaram declaração por iniciativa própria;
  • Tiveram imposto de renda retido na fonte ao longo de 2024;
  • Possuem valores a restituir, limitados a até R$ 1.000 por contribuinte;
  • Estavam com CPF em situação regular, possuíam chave Pix vinculada ao CPF e não eram responsáveis por pessoa jurídica até o dia 15 de junho/2026.

O limite de restituição automática nesta modalidade é de 1 mil reais. Caso o contribuinte tenha direito à restituição, mas não se enquadre nos requisitos da restituição automática ele pode enviar uma declaração de Imposto de Renda relativa a exercícios anteriores para receber seus valores.

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A Receita Federal ressalta que este lote especial de restituição automática não integra o calendário regular de restituições do IRPF 2026, que seguem seu calendário previsto.

Os lotes regulares continuam sendo pagos normalmente aos contribuintes que entregaram a declaração dentro do prazo legal. O próximo lote previsto de restituições regulares está previsto para o dia 31 de julho. Por isso, o Pix do cashback do Imposto de Renda é totalmente diferente dos lotes tradicionais.

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TAGS:
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