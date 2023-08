Pix bate novo recorde, com 142,4 milhões de transações diárias

Um novo recorde de transações diárias do Pix, o mecanismo de pagamento instantâneo do Banco Central, foi registrado. Na última sexta-feira, 4, foram realizadas 142,4 milhões de operações de transferências e pagamentos em tempo real. Esse resultado supera o recorde anterior, registrado em 7 de julho, com 134,8 milhões de transações.

Os números reforçam a forte adesão de pessoas e empresas ao Pix, meio de pagamento lançado pelo BC em novembro de 2020. No ano passado, a ferramenta se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado no país, com 24 bilhões de operações.

O Pix reduziu em 800 milhões de reais o volume de saques em dinheiro. Em todo o país, 129 milhões de pessoas e empresas já fizeram um Pix. Por mês, são 3 bilhões de operações.

