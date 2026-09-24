Pix: bancos centrais do Brasil e da Europa iniciam avaliação para integrar sistemas de pagamento

O Banco Central do Brasil (BC) e o Banco Central Europeu (BCE) iniciam nesta quinta-feira, 24, uma etapa de avaliação sobre a viabilidade de conectar o Pix ao TIPS, serviço europeu de pagamentos instantâneos. As duas instituições vão analisar aspectos técnicos, operacionais, jurídicos e de negócios envolvidos em uma possível integração entre as duas infraestruturas públicas de pagamentos.

O TIPS foi desenvolvido como uma infraestrutura de abrangência pan-europeia para a liquidação de pagamentos instantâneos em moeda de banco central. Atualmente, o sistema funciona com o euro, a coroa sueca e a coroa dinamarquesa. O Eurosistema prevê ainda a expansão da plataforma para outras moedas utilizadas no Espaço Econômico Europeu.

A possível interligação entre o Pix e o TIPS leva em consideração os fluxos econômicos e financeiros relevantes entre o Brasil e a área do euro. A conexão poderia permitir pagamentos transfronteiriços mais rápidos, eficientes e baratos entre as duas regiões. A iniciativa faz parte da evolução do Pix e dos esforços do Banco Central para conectar o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos a infraestruturas semelhantes de outras jurisdições e a sistemas multilaterais.

O objetivo dessas conexões é facilitar operações internacionais sem que seja necessário recorrer a estruturas mais demoradas e custosas. Uma eventual integração poderia viabilizar, por exemplo, remessas internacionais e pagamentos de compras com disponibilização dos recursos em poucos segundos e na moeda local do destinatário. A possibilidade depende, no entanto, dos resultados da avaliação que será realizada pelas autoridades brasileira e europeia.

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De maneira mais ampla, a interligação de sistemas de pagamentos instantâneos de diferentes países pode contribuir para diminuir os custos das operações transfronteiriças, reduzir o tempo necessário para a conclusão dos pagamentos, ampliar o acesso a esses serviços e aumentar a transparência das transações.

A avaliação de uma conexão com o Pix será realizada paralelamente a outros trabalhos do Eurosistema para ampliar a integração do TIPS com diferentes infraestruturas de pagamentos instantâneos. Entre as iniciativas em andamento estão conexões com o Nexus, projeto global de pagamentos instantâneos criado pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), e com os sistemas de pagamentos instantâneos da Índia e da Suíça.