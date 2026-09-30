PIS/Pasep: prazo para recuperar dinheiro esquecido em outubro acaba hoje

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Trabalhadores que possuem dinheiro esquecido do PIS/Pasep têm até 30 de setembro para solicitar o resgate e serem incluídos no lote de pagamentos de outubro. Os valores, com média de R$ 2.800, são para quem atuou entre 1971 e 1988. O prazo final para o resgate é setembro de 2028, mas solicitar agora garante agilidade.

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Trabalhadores que ainda têm dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/Pasep têm até esta quarta-feira, 30, para solicitar o ressarcimento e entrar no próximo lote de pagamentos. De acordo com o calendário, quem fizer o pedido dentro do prazo poderá receber os recursos no dia 26 de outubro.

Os valores são referentes às antigas cotas do fundo PIS/Pasep e podem ser resgatados por pessoas que trabalharam com carteira assinada ou como servidores públicos entre 1971 e 1988 e ainda não retiraram o dinheiro. O montante disponível para cada beneficiário varia conforme o salário recebido na época e o período trabalhado. Segundo cálculos do Ministério da Fazenda, o valor médio do ressarcimento é de 2.800 reais.

O prazo desta quarta-feira, no entanto, não representa a última oportunidade para recuperar os recursos. A data serve como limite para que o beneficiário seja incluído no lote previsto para outubro. Quem deixar para solicitar depois continuará tendo a possibilidade de receber o dinheiro nos pagamentos seguintes.

Como consultar o dinheiro esquecido do PIS/Pasep?

A consulta e o pedido de ressarcimento podem ser feitos pelo REPIS Cidadão, plataforma que reúne as informações dos trabalhadores com direito aos recursos. Em caso de falecimento do titular, o sistema também pode ser utilizado pelo beneficiário legal.

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Para acessar os dados, é preciso ter uma conta Gov.br de nível prata ou ouro. A consulta também está disponível pelo aplicativo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

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Qual é o prazo final para pedir o dinheiro?

Apesar de 30 de setembro ser a data-limite para participar do lote que será pago em outubro, o prazo definitivo para solicitar o ressarcimento não termina agora. Os trabalhadores poderão requerer os valores até setembro de 2028. Depois desse período, o dinheiro será incorporado ao Tesouro Nacional, sem nova possibilidade de saque.

Calendário de pagamentos do dinheiro esquecido do PIS/Pasep

26/10: recebe quem solicitar o dinheiro até 30/09;

25/11: recebe quem solicitar o dinheiro até 31/10;

28/12: recebe quem solicitar o dinheiro até 30/11;

Janeiro de 2027: recebe quem solicitar o dinheiro até 31/12.