PIS/Pasep: Pagamento começa hoje para não-correntistas da Caixa e BB

O pagamento das cotas do PIS/Pasep para trabalhadores de qualquer idade será retomado hoje para não correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Cerca de 17,5 milhões de pessoas poderão sacar o benefício a partir desta terça-feira. Correntistas dos dois bancos receberam o dinheiro diretamente em suas contas no último dia 8.

O pagamento prosseguirá até 28 de setembro, quando se encerra o prazo para sacar a cota do PIS/Pasep dentro das regras definidas pelo governo. Após essa data, volta a valer a regra anterior, que libera o pagamento para maiores de 60 anos e outras situações, como aposentadoria, invalidez e doenças graves.

Para sacar o benefício, basta levar ao banco um documento de identificação ou o número de registro do PIS/Pasep e consultar na hora o valor a que tem direito. Os pagamentos são feitos pela Caixa, no caso de trabalhadores da iniciativa privada, e Banco do Brasil, para funcionários do setor público.

Têm direito ao benefício 23,8 milhões de pessoas que trabalharam com registro em carteira entre os anos de 1971 e 1988. Nesse período, os empregadores recolhiam recursos do PIS/Pasep em nome de seus funcionários, como ocorre atualmente com o FGTS. O depósito deixou de ser feito a partir da Constituição de 1988, mas o dinheiro ficou depositado nos bancos em nome dos trabalhadores, que podiam retirar apenas os rendimentos uma vez por ano. O saque só era possível a partir de 70 anos ou em outras situações, como doenças graves e aposentadoria. Neste ano, o governo reduziu a idade para 60 anos e há dois meses permitiu o saque para para qualquer idade no período entre junho e 28 de setembro.

A expectativa do governo é que 16 milhões de pessoas, com idade inferior a 60 anos, possam sacar até 16 bilhões de reais do PIS/Pasep até o fim do calendário. Na primeira etapa, encerrada em 29 de junho, 4,8 milhões de cotistas sacaram o benefício, totalizando 6,6 bilhões de reais.

Pagamento na Caixa

O pagamento do PIS é feito pela Caixa para trabalhadores da iniciativa privada. Dos 16,1 milhões de cotistas com idade abaixo de 60 anos que podem passar a sacar o PIS, 13,7 milhões receberão 13,8 bilhões de reais pela Caixa.

Os pagamentos das cotas do PIS de até 1.500 reais podem ser realizados no autoatendimento da Caixa apenas com a Senha Cidadão, sem a necessidade do Cartão do Cidadão. Também será possível sacar até esse valor nas lotéricas e correspondentes bancários com Cartão e Senha do Cidadão e apresentação de documento oficial de identificação com foto.

Saques de valores até 3.000 reais poderão ser feitos no autoatendimento da Caixa, lotéricas e correspondentes com Cartão e Senha Cidadão e documento oficial de identificação com foto. Saques acima de 3.000 reais só poderão ser feitos nas agências, com documento oficial.

Pagamento no BB

O Pasep é pago pelo Banco do Brasil para cotistas do setor público. Cotistas do Pasep que não forem correntistas do BB poderão transferir saldos de até 2.500 reais para outra conta de sua titularidade sem custo. A transferência via TED poderá ser feita nos terminais de autoatendimento ou pela internet (www.bb.com.br/pasep). Saques acima desse valor de não correntistas deverão ser feitos na agência com apresentação de documento oficial de identificação.