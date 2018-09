PIS/Pasep: 5 milhões não conseguirão receber depósito automático de cota

O Ministério do Planejamento informou que 5 milhões de pessoas com direito ao saque da cota do PIS/Pasep não conseguirão receber o dinheiro automaticamente em conta bancária. Para facilitar o recebimento, o governo fechou um acordo com bancos privados para permitir o pagamento dos beneficiários. Até então, o benefício só era pago pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que faziam o depósito automático dos correntistas.

Foram fechados convênios com o Bradesco, Itaú, Santander, Bancoob, Sicred, Banestes, BRB e Mercantil. Do total de pessoas com direito ao saque da cota, 6,5 milhões têm conta nesses bancos. Mas somente 1,5 milhão conseguiu receber o dinheiro automaticamente em conta. Os depósitos nesses bancos vão até o dia 23 de setembro.

Segundo o Planejamento, os 5 milhões restantes estão com dados cadastrais desatualizados, o que impede o depósito automático. Para receber o dinheiro, essas pessoas precisam ir pessoalmente até uma agência da Caixa ou BB.

O pagamento da cota é devido a trabalhadores que atuaram formalmente na iniciativa privada ou no serviço público entre 1971 e 1988. O saque para pessoas de qualquer idade pode ser feito até o dia 28 de setembro. A partir daí, voltam a valer as regras antigas, que permitem o saque apenas em casos específicos: maiores de 60 anos, aposentadoria, morte e doenças graves.