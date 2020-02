PIS: Correntistas da Caixa começam a receber o abono com reajuste Cota máxima para quem trabalhou com carteira assinada durante todo ano de 2018 é de R$ 1.045; quem não tem conta no banco terá dinheiro liberado na quinta Por Larissa Quintino - Atualizado em 11 fev 2020, 08h45 - Publicado em 11 fev 2020, 08h44

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta terça-feira, 11, o abono salarial do PIS para correntistas do banco nascidos entre março e abril. Neste mês, o valor máximo da parcela chega a 1.045 reais. O valor foi reajustado devido o aumento do salário mínimo para corrigir a inflação, que entrou em vigor em janeiro. Para trabalhadores que não têm conta na Caixa, o pagamento será a partir de quinta-feira.

O abono do PIS/Pasep é direito de quem, em 2018, trabalhou ao menos 30 dias com carteira assinada e recebeu, em média, até dois salários mínimos (1.908 reais na época) durante o ano. Para receber o abono, além de ter trabalhado durante o ano passado, é preciso ainda estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ano-base 2018.

O valor do abono varia conforme o número de meses trabalhados. Recebe um salário mínimo (1.045 reais) quem trabalhou durante os 12 meses de 2018. Portanto, quem trabalhou um mês no ano-base 2018 receberá 1/12 do salário mínimo vigente hoje (87 reais) e assim sucessivamente.

O calendário do abono salarial de 2018 e está aberto desde julho do ano passado. Neste ano, os recursos ainda serão liberados para os nascidos entre maio e junho e para os servidores com cartão final 8 e 9. O recurso ficará à disposição do trabalhador até 30 de junho de 2020, prazo final para o recebimento. Lembrando que o valor da parcela é vinculado ao salário mínimo vigente na época do saque. Ou seja, quem não resgatou no ano passado ou em janeiro, quando o valor do piso nacional era menor, pode tirar o dinheiro reajustado.

No caso de clientes Caixa, o dinheiro foi liberado em conta. Quem não tem relacionamento com o banco pode ir a partir de quinta em uma agência da Caixa, com carteira de trabalho e documento com foto para pegar o dinheiro. Quem tem Cartão Cidadão pode retirar o dinheiro em caixas eletrônicos ou casas lotéricas.

Servidores públicos com inscrição final 6 e 7 também recebem o abono do Pasep nesta semana pelo Banco do Brasil. Os servidores devem verificar a partir de quinta-feira se houve depósito em conta no Banco do Brasil. Caso isso não tenha ocorrido, basta procurar uma agência do BB para regularizar a situação. Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone 0800-729 00 01, do Banco do Brasil.