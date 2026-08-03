ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ping Pong e Ploc voltam ao mercado? Mondelez recorre contra perda das marcas

Multinacional afirma que retirada dos produtos foi uma decisão empresarial; ASC pediu os registros e planeja lançar novas versões dos chicletes

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 15h13 | Atualizado em 3 ago 2026, 17h02
Mão de uma pessoa segurando uma embalagem retangular azul de chiclete Ping Pong, com o nome em letras laranja e borda branca
Nos processos, a Mondelez reconheceu que os chicletes deixaram de ser comercializados em 2015, mas alegou que a interrupção fez parte de uma estratégia empresarial para um futuro relançamento. (Reprodução/Reprodução)
Continua após publicidade
Ping Pong e Ploc voltam ao mercado? Mondelez recorre contra perda das marcas Priorizar nos meus resultados Google
Continua após a publicidade

A disputa pelas marcas Ping Pong e Ploc ganhou um novo capítulo. A Mondelez recorreu de duas das 15 decisões que determinaram a caducidade de registros ligados aos chicletes, fora do mercado brasileiro há mais de uma década. As informações são da ASC Brands, responsável pelos pedidos apresentados ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A caducidade é a perda do registro por falta de uso. A Lei da Propriedade Industrial permite a medida quando uma marca deixa de ser explorada por mais de cinco anos consecutivos.

A ASC apresentou 15 pedidos de caducidade relacionados a Ping Pong e Ploc. Segundo a empresa, todos foram julgados pelo INPI. A companhia também protocolou dois pedidos para registrar as marcas em seu próprio nome.

Continua após a publicidade

De acordo com a ASC, a Mondelez apresentou defesa em apenas dois dos 15 processos e recorreu das duas decisões correspondentes. A multinacional também contestou os pedidos de registro feitos pela ASC. A empresa afirma que entregará suas manifestações aos recursos nos próximos dias.

Siga

O que argumenta a Mondelez

Nos processos, a Mondelez reconheceu que os chicletes deixaram de ser comercializados em 2015, mas alegou que a interrupção fez parte de uma estratégia empresarial para um futuro relançamento.

Continua após a publicidade

A multinacional sustenta que Ping Pong e Ploc continuam sendo ativos de elevado valor comercial e com forte reconhecimento entre os consumidores brasileiros. Também argumenta que o retorno de marcas tradicionais exige planejamento, estudos de mercado, definição dos canais de distribuição e reorganização comercial.

Em suas defesas, a companhia acusou a ASC de abuso de direito e enriquecimento ilícito. Também afirmou que a empresa tenta se beneficiar da reputação construída pelas marcas ao longo de décadas. Nos recursos, a Mondelez defendeu que o INPI adotou uma interpretação excessivamente formalista sobre a utilização dos registros.

ASC planeja novas versões

A ASC contesta os argumentos e afirma que o reconhecimento de que os produtos estão fora do mercado desde 2015 comprova a interrupção do uso por período superior ao permitido pela legislação.

Continua após a publicidade

A empresa também aponta uma contradição na posição da Mondelez. Segundo a ASC, a multinacional já apresentou ao menos três pedidos de caducidade contra marcas de outras empresas sob a alegação de falta de exploração comercial. Os casos envolvem Lancy, Liquifresh e Castanha Ouro Branco.

A ASC afirma que pretende lançar “uma nova Ping Pong e uma nova Ploc”, mas ainda não divulgou prazo, fabricante ou investimento previsto. A empresa já lançou a goma de mascar Oxgum por meio de um licenciamento com a torcida organizada Fiel Macabra.

Apesar da disputa, a ASC informou que existe a possibilidade de um acordo com a Mondelez. A eventual volta dos chicletes depende da definição dos recursos e dos pedidos de registro analisados pelo INPI.

Continua após a publicidade

Procurada por VEJA, a Mondelez Brasil informou que não comenta processos em andamento.

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ESPECIAL ABRIL DAY

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).