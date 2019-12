PIB em números: gráficos mostram o desempenho da economia brasileira

A economia brasileira apresentou alta de 0,6% no terceiro trimestre deste ano na comparação com o segundo trimestre, na série com ajuste sazonal, segundo dados do IBGE divulgados nesta terça-feira, 3. O resultado reflete a retomada da atividade econômica no país, já que os resultados de trimestres anteriores também foram revistos (de -0,1% para 0 de janeiro a março e 0,4% para 0,5% de abril a julho). Em valores correntes, o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre totalizou 1,842 trilhão de reais. No acumulado do ano, o resultado é de 1%.

O Produto Interno Bruto (PIB) é o principal indicador para medir o crescimento da economia de um país. O índice soma todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado período de tempo na moeda corrente do local. No Brasil, quem faz a medição é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Confira, em números, como foi o desempenho da economia brasileira no segundo trimestre de 2019, pelo lado do setor produtivo, pela ótica da demanda, evolução ao longo dos anos e também a comparação com outros países que já divulgaram o resultado trimestral da economia. O Brasil é o 11º país com melhor desempenho nesse trimestre, à frente de Estados Unidos, França e Reino Unido, mas fica atrás de China, Polônia, Indonésia, entre outros.