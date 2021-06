PIB em números: gráficos mostram desempenho econômico do país no 1º tri

A economia brasileira sofreu um choque histórico no ano passado e, com o crescimento econômico dos primeiros três meses de 2021 de 1,2%, voltou ao patamar pré-pandemia, isto é, do último trimestre de 2019. Mesmo com uma nova — e dura — onda de contaminação pela Covid-19, as atividades econômicas reagiram, especialmente no olhar da produção, com agropecuária, indústria e serviços avançando.

O avanço do primeiro trimestre, vem em linha com a retomada a partir da flexibilização contínua das atividades desde o segunda metade de 2020. Mesmo com o endurecimento de medidas para atividades não essenciais a partir de março, os serviços avançaram 0,4% no período. “O aumento da inflação pesou, principalmente, no consumo de alimentos ao longo desse período. O mercado de trabalho desaquecido também. Houve ainda redução significativa nos pagamentos dos programas do governo às famílias, como o auxílio emergencial”, afirma Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, sobre a queda no consumo.

O Produto Interno Bruto (PIB) é o principal indicador para medir o crescimento da economia de um país. O índice soma todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado período de tempo na moeda corrente do local. É importante ver qual o impacto imediato da pandemia na economia brasileira para entender o desafio da retomada. Confira, em números, como foi o desempenho no primeiro trimestre de 2021 por setor produtivo, demanda, e sua evolução ao longo dos anos.