PIB e emprego: estudos apontam efeitos do fim da escala 6×1 no cenário macroeconômico

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A redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, aprovada pelo Senado, gera debate sobre seus impactos na economia e emprego. Estudos divergem, com projeções que vão de retração do PIB e perda de vagas a ganhos de produtividade e adaptação do mercado. Entenda os diferentes cenários e seus efeitos.

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A redução iminente da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais pode ter consequências distintas para a economia brasileira, a depender da capacidade das empresas de reorganizar suas operações e dos ganhos de produtividade que possam ocorrer. Diferentes estudos tentam dimensionar esses efeitos, chegando a resultados distintos para a atividade econômica e o mercado de trabalho.

As estimativas vão de uma retração de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB), em um estudo do Centro de Liderança Pública (CLP), a perdas de renda de até 3,3% em um exercício da FGV Ibre. Para o emprego formal, o CLP calcula que mais de 638 mil postos poderiam ser eliminados. Já o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) argumenta que os custos da redução da jornada seriam comparáveis aos de reajustes históricos do salário mínimo, o que indicaria capacidade de adaptação do mercado de trabalho.

Os resultados não são diretamente comparáveis, pois as pesquisas adotam metodologias, hipóteses e horizontes temporais diferentes. Ainda assim, apontam para a importância de fatores como a produtividade, o peso da mão de obra nas despesas das empresas e a distribuição das jornadas entre os setores econômicos.

O Senado aprovou, em dois turnos, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6×1, com garantia de dois dias de descanso semanal, preferencialmente aos domingos, e a redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas por semana, sem diminuição salarial. Trata-se da primeira redução de jornada desde a Constituição de 1988, que fixou o teto de 44 horas. O texto segue para promulgação.

A votação em dois turnos ocorreu nesta quarta-feira, 14, e a medida contou com o apoio de 75 senadores, ante 1 que votou contra.

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Projeções para a atividade econômica

O estudo do Banco Inter, divulgado em abril de 2026, calcula que a redução da jornada semanal para 40 horas poderia diminuir o PIB em cerca de 0,82% no médio prazo. A análise utiliza um modelo setorial para avaliar como a elevação dos custos de produção afetaria atividades com diferentes estruturas produtivas.

Segundo o levantamento, a redução das atuais 44 horas para 40 horas semanais estaria associada a um aumento agregado de 0,47% na produtividade. A possibilidade de compensar as perdas econômicas por meio de ganhos de eficiência, porém, esbarra em limitações estruturais apontadas pelo banco, entre elas a baixa poupança brasileira, a rigidez trabalhista e as barreiras à importação de tecnologia.

A distribuição dos efeitos também seria desigual. A vigilância aparece como a atividade mais exposta ao aumento dos custos, com alta estimada de 5,5%. Na saúde pública, o impacto calculado é de 2%, enquanto na agricultura fica em 0,1%. Para atividades imobiliárias e refino de petróleo, o estudo não identifica impacto relevante no indicador de custos.

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Outra estimativa foi elaborada por Daniel Duque, pesquisador da FGV Ibre, em novembro de 2024. O exercício utilizou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do segundo trimestre daquele ano e estimativas de emprego e produtividade para calcular os efeitos econômicos imediatos da redução da jornada.

Na simulação de referência, a perda de renda da economia chegaria a 2,6%. O cálculo considera apenas os trabalhadores formais, mantendo inalterado o setor informal, e pressupõe que tanto a produtividade por hora quanto a população ocupada permaneceriam nos níveis anteriores à mudança.

O resultado se altera quando são incorporadas hipóteses alternativas. Caso a produtividade média por hora aumentasse 1%, a perda de renda cairia para 2,1%. Duque considera que o descanso adicional e a melhora da saúde mental poderiam favorecer esse ganho, embora a análise não suponha um avanço muito elevado no curto prazo. Comércio e transportes poderiam registrar aumentos maiores de produtividade por hora, devido à diferença entre as jornadas efetivamente cumpridas e o limite proposto.

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Em uma hipótese mais desfavorável, a perda econômica alcançaria 3,3%, segundo o estudo da FGV Ibre. Esse cenário considera uma redução de 2,5% no emprego e um aumento de 0,5% na produtividade média. A pressão dos custos poderia levar empresas a dispensar funcionários ou encerrar atividades, enquanto a produtividade média subiria principalmente porque os trabalhadores menos produtivos teriam maior probabilidade de perder o emprego.

As estimativas da FGV Ibre, portanto, apontam perdas econômicas imediatas de 2,1% a 3,3% nos cenários considerados, com uma perda de renda de 2,6% na hipótese de referência.

O CLP, por sua vez, calcula que a redução da jornada poderia diminuir o PIB em 0,7%. O estudo, também conduzido por Duque, mas publicado em fevereiro de 2026, associa esse resultado a uma queda de até 2% na produção do setor formal.

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Pressão sobre os custos e o emprego

A divergência entre as projeções também aparece na avaliação do mercado de trabalho. Publicado em fevereiro de 2026, um estudo do Ipea sustenta que os custos da adoção de uma jornada de 40 horas seriam semelhantes aos observados em reajustes históricos do salário mínimo. O instituto cita aumentos de 12% em 2001 e de 7,6% em 2012, que, segundo a pesquisa, não provocaram redução do nível de emprego.

O Ipea calcula que a mudança elevaria em 7,84% o custo do trabalhador contratado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esse aumento, entretanto, não seria necessariamente transferido na mesma proporção para as despesas totais das empresas. Em grandes companhias dos setores industrial e comercial, os gastos com pessoal podem representar menos de 10% dos custos operacionais, segundo o pesquisador Felipe Pateo, responsável pelo estudo.

Por isso, a estimativa do instituto é de que o custo da redução da jornada fique abaixo de 1% em grandes setores, como indústria e comércio. O quadro seria diferente em atividades nas quais a mão de obra tem peso maior na operação. Para serviços prestados a edifícios, incluindo limpeza e vigilância, o aumento dos custos operacionais poderia chegar a 6,5%.

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O Ipea avalia que empresas menores também poderiam enfrentar mais dificuldades para adaptar as escalas. Entre as alternativas apontadas pelo pesquisador estão uma transição gradual para a regra de 40 horas semanais e a possibilidade de contratar trabalhadores em meio período para cobrir horários de funcionamento, inclusive nos fins de semana.

O estudo do CLP apresenta uma perspectiva mais negativa para o emprego formal. Com a redução para 40 horas sem diminuição dos salários, número de vagas formais pode cair 1,1%, o equivalente a 638 mil postos de trabalho. Construção, comércio e agropecuária estariam entre os segmentos mais afetados, com redução estimada de 1,6% nas vagas formais desses setores. A capacidade de resposta dependeria das condições de cada empresa. Algumas poderiam absorver os custos por meio de mudanças internas, redução de desperdícios e adoção de tecnologias. Outras teriam de lidar com margens menores, reajustar preços ou reduzir a escala das operações.

Efeitos distributivos

A redução da jornada também poderia ter consequências sobre a desigualdade, segundo o Ipea. A pesquisa indica que jornadas de 44 horas estão concentradas entre trabalhadores de menor renda e escolaridade, grupo que poderia ser beneficiado pela ampliação do tempo disponível fora do trabalho.

A remuneração média dos profissionais que trabalham até 40 horas semanais é de 6. 200 reais, segundo o instituto. Entre aqueles que cumprem jornadas de 44 horas, o valor médio é inferior à metade dessa quantia.

A diferença aparece também nos indicadores educacionais. Mais de 83% dos vínculos de trabalhadores com ensino médio completo ou escolaridade inferior têm jornadas superiores a 40 horas. Entre aqueles com ensino superior completo, a proporção é de 53%.

Os dados reforçam que os efeitos da mudança podem variar conforme o perfil dos trabalhadores e a estrutura produtiva de cada atividade. Empresas intensivas em mão de obra podem enfrentar pressões maiores sobre os custos, enquanto os profissionais submetidos a jornadas mais longas poderiam obter benefícios relacionados ao descanso e à distribuição do tempo livre.

Fim da escala 6×1