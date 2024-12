PIB e dados do Tesouro mantêm foco da Faria Lima no noticiário doméstico

A manhã começa no Brasil com a divulgação do PIB do terceiro trimestre, isso após uma sequência de quase dois anos em que economistas erram as projeções de crescimento do país. As apostas coletadas pela agência Bloomberg indicam expansão de até 1% no trimestre, na comparação com o período de abril a junho. No ano, as apostas indicam que o PIB deve avançar mais de 3% – economistas previam, no início de 2024, uma alta de 1,5%.

Essa tem sido uma variável difícil de decifrar na economia brasileira: as taxas de juros subiram, para conter a inflação, mas isso não tem se refletido na atividade econômica, que segue robusta. E as apostas sucessivamente apontam para uma desaceleração.

Nesta manhã, o EWZ, o fundo que funciona como referência da bolsa brasileira em Nova York, avança 0,79%, em mais um ensaio de recuperação. Isso enquanto os futuros dos principais índices americanos rondam a estabilidade. Já os índices europeus avançam.

Mas a agenda dos investidores locais é ainda mais densa do que o PIB. O Tesouro divulga também hoje o resultado primário do governo referente a outubro, um indicador diretamente relacionado com a disputa em torno do corte de gastos anunciado pelo governo – e considerado insuficiente pela Faria Lima.

Nos EUA, o dado mais importante é o relatório Jolts, que mostra as vagas abertas no país e ajuda a medir a temperatura da atividade econômica por lá. Trata-se de uma prévia do indicador oficial de desemprego, que será divulgado na quinta.

Agenda do dia

9h: IBGE divulga PIB do 3º trimestre

12h: EUA anunciam relatório Jolts

14h30: Tesouro publica resultado primário de outubro; entrevista à imprensa ocorre às 15h

14h35: Adriana Kugler (Fed) discursa

15h30 e 17h45: Austan Goolsbee (Fed Chicago) discursa

