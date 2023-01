PIB dos EUA volta a crescer no 4º tri e encerra 2022 em alta de 2,1%

A economia dos Estados Unidos avançou 2,9% no quarto trimestre de 2022 a uma taxa anualizada, segundo os dados do Departamento de Comércio do país, divulgado nesta quinta-feira, 26. No ano, o crescimento foi de 2,1%, ante alta de 5,9% em 2021. Esse aumento no ano refletiu principalmente a alta nos gastos do consumidor, nas exportações e nos investimentos. Em valores correntes, o PIB aumentou 6,5% a uma taxa anual, ou 408,6 bilhões de dólares.

Com o resultado do quarto trimestre, a maior economia do mundo teve sua segunda alta trimestral seguida, após a sequência de duas quedas trimestrais consecutivas, considerada recessão técnica. Apesar de espantar a recessão, o resultado do quarto tri mostra desaceleração frente ao trimestre imediatamente anterior (3,2%).

O resultado do trimestre reflete principalmente uma desaceleração nas exportações e no investimento fixo não residencial, nos gastos dos governos estaduais e locais e nos gastos do consumidor. Os movimentos, no entanto, foram compensados em parte pelo aumento dos investimentos privados em estoques, pela aceleração dos gastos do governo federal e por uma menor queda nos investimentos fixos residenciais. “O PIB anunciado hoje condiz com a leitura de um cenário que considera o mercado de trabalho ainda forte e os gastos dos consumidores mantendo a economia dos EUA, apesar do aumento das taxas de juros. Com isso, eu enxergo que há uma possibilidade de que os EUA conquistem o famigerado pouso econômico suave”, afirma Carlos Vaz, CEO da Conti Capital.

Os dados divulgados hoje fazem parte da primeira leitura do PIB, e estão sujeitos a revisão pelo departamento do comércio. A segunda estimativa, baseada em dados mais completos, será divulgada em 23 de fevereiro.