PIB dos EUA é revisado para baixo e taxa anual cresce 1,3% no 1º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 1,3% no primeiro trimestre, considerada a taxa anualizada, de acordo com a segunda estimativa para o período divulgada nesta quinta-feira, 30, pelo Escritório de Análises Econômicas (BEA, em inglês) do país. O resultado é mais baixo do que o 1,6% estimado na primeira prévia, divulgada em abril, e também aponta uma forte desaceleração em relação ao resultado do quarto trimestre, quando o crescimento anualizado foi de 3,4%.

A revisão de maio conta com mais dados estatísticos do que o levantamento anterior. A próxima atualização referente à atividade do primeiro trimestre será divulgada em 27 de junho.

“A desaceleração reflete principalmente desacelerações no consumo, nas exportações e nos gastos dos governos estaduais e locais, além de uma redução nos gastos do governo federal”, diz o BEA. “Esses movimentos foram parcialmente compensados por uma aceleração nos gastos com imóveis residenciais [como construções e reformas]”. As importações também aceleraram, de acordo com o relatório.

Os indícios de esfriamento da economia ajudam a abrir o caminho para que o Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, possa começar a fazer algum corte nos juros do país ainda neste ano. Ainda encontram barreiras, porém. O BEA também informou que o índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE), uma das medidas de inflação ao consumidor, acumulou 3,3% no primeiro trimestre, e 3,6% se desconsiderados os itens de energia e alimentos. É uma redução de 0,1 ponto em relação à estimativa anterior, mas um resultado ainda acima da meta de 2% perseguida pelo Fed.