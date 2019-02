PIB dos EUA cresce 1,5% no segundo trimestre (oficial)

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 1,5% no segundo trimestre de 2012, diminuindo o ritmo depois de ter avançado 2% nos três primeiros meses, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira pelo departamento de Comércio.

O número oficial é, de qualquer forma, superior à previsão média dos analistas, que aguardavam um aumento do PIB americano de 1,2% no período de abril a junho. O Departamento também revisou para cima o crescimento do PIB no primeiro trimestre, que passou de 1,9% a 2% e o do último trimestre de 2011 (de 3% a 4,1%).

Segundo a secretaria, a progressão no segundo trimestre deveu-se em grande parte a um aumento das exportações (+5,3%) e do consumo (+1,5%), que foram compensados pela “contribuição negativa” do gasto público.

Esta primeira estimativa está baseada em dados incompletos e será revisada em agosto e em setembro.

A nova cifra de crescimento foi publicada em plena campanha eleitoral para as presidenciais de novembro, dominada pelas controvérsias em temas econômicos entre o presidente democrata, Barack Obama, e seu concorrente à reeleição, o republicano Mitt Romney.