PIB dos Estados Unidos cresce 3,3% no 4º trimestre, acima do esperado

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos apresentou expansão de 3,3% no quarto trimestre de 2023, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 25, pelo Departamento de Comércio do país. O resultado veio acima das expectativas do mercado, que esperava alta de 2%.

O resultado é inferior à leitura anterior do indicador, que mostrava crescimento de 4,9%. “Comparado ao terceiro trimestre de 2023, a desaceleração no PIB real no quarto trimestre refletiu principalmente desacelerações nos investimentos privados em estoque, nos gastos do governo federal, nos investimentos fixos residenciais e nos gastos do consumidor. As importações também desaceleraram”, diz o relatório.

O PIB real aumentou 2,5% em 2023, em comparação com um aumento de 1,9% em 2022. O aumento no PIB real em 2023 refletiu principalmente aumentos nos gastos do consumidor, investimento fixo não-residencial, gastos do governo estadual e local, exportações e gastos do governo federal, parcialmente compensados por reduções nos investimentos fixos residenciais e nos investimentos em estoques. As importações diminuíram. O aumento nos gastos do consumidor refletiu aumentos em serviços (liderados por cuidados com a saúde) e bens (liderados por bens recreativos e veículos).

O mercado imediatamente reagiu. O dólar opera em leve baixa no mercado local na esteira do recuo da curva de Treasuries e com a moeda norte-americana “de lado” no exterior. “Boas notícias são más notícias. A economia americana mais forte e robusta vai demandar mais juros, portanto o corte fica postergado”, diz Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.