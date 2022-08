PIB dos Estados Unidos recua menos que o esperado pelo mercado

Em meio à expectativa do mercado sobre o simpósio de Jackson Hole e o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, o mercado acordou com uma boa notícia na manhã desta quinta-feira, 25. A economia dos Estados Unidos continua em ritmo de contração, mas a um ritmo melhor que o esperado pelo mercado, é o que mostram os dados divulgados pelo Departamento de Análises Econômicas (BEA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. Na segunda leitura do PIB americano do segundo semestre, o país desacelerou 0,6%, menos que a expectativa de 0,8% dos economistas ouvidos pela Bloomberg.

O declínio é ainda menor quando comparado com a primeira leitura, de 0,9%, divulgada em julho. “A menor queda no segundo trimestre, em relação ao primeiro trimestre, refletiu principalmente o aumento das exportações e a menor queda nos gastos do governo federal”, disse o BEA em nota. “Os lucros aumentaram 6,1 por cento a uma taxa trimestral no segundo trimestre, após uma queda de 2,2 por cento no primeiro trimestre”. No primeiro trimestre, o PIB dos Estados Unidos caiu 1,6%, o que colocou o país em uma recessão técnica.

Pedidos de auxílio-desemprego

Os dados do PIB se somam à queda dos pedidos de auxílio desemprego na última semana, também divulgados nesta manhã. O Departamento de Trabalho mostrou que na última semana foram 243 mil solicitações, 10 mil abaixo da estimativa feita pelos economistas da Bloomberg e 2 mil a menos que os pedidos feitos na semana anterior.