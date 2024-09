PIB do Brasil tem segundo maior crescimento entre 50 países no 2º trimestre

Com alta de 1,4% no segundo trimestre, levando em consideração a comparação ante o trimestre imediatamente anterior, o PIB brasileiro registrou o segundo maior crescimento do período entre 50 países, de acordo com levantamento da agência brasileira Austin Rating. O país aparece empatado na segunda posição com Arábia Saudita e Noruega. Veja a lista completa ao fim.

O desempenho da economia brasileira no trimestre passado foi divulgado nesta terça-feira, 3, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e surpreendeu as expectativas dos economistas. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o avanço foi de 3,3%. Por essa base de comparação, o Brasil passa para a 16ª posição do ranking, empatado com a Croácia, e a lista é liderada por Macau e Vietnã, que crescem 6,9%, e a Índia, com crescimento de 6,7% na comparação anual.