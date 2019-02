PIB da China tem menor crescimento em quase 3 anos

Por Aileen Wang e Koh Gui Qing

PEQUIM, 13 Abr (Reuters) – A economia da China cresceu no ritmo mais lento em quase três anos nos três primeiros meses de 2012, e a leitura abaixo do esperado provocou entre os investidores a preocupação de que a desaceleração ainda não tenha chegado ao fim depois de cinco trimestres seguidos de enfraquecimento e que mais ações de política serão necessárias para interromper essa tendência.

O crescimento do PIB desacelerou para 8,1 por cento no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período de 2011, depois de ter alcançado 8,9 por cento nos três meses anteriores, informou nesta sexta-feira o Escritório Nacional de Estatística.

Economistas consultados pela Reuters previam um crescimento de 8,3 por cento.

Os dados do PIB são o destaque entre uma série de indicadores publicados nesta sexta-feira. Entre eles, a produção industrial da China subiu 11,9 por cento em março ante o ano anterior, acima da previsão de 11,5 por cento.

Por sua vez, as vendas no varejo avançaram 15,2 por cento no mês passado na comparação com o mesmo período de 2011, contra previsão de 15 por cento. Já o investimento em ativos fixos trimestral, um dos principais motores da economia da China, subiu 20,9 por cento.

Eles ficaram amplamente em linha com as expectativas conservadoras de investidores que mostraram-se cada vez mais preocupados nas últimas semanas de que a fraqueza do ciclo econômico da China se estenderia para o segundo trimestre do ano, conforme enfrenta dificuldades para escapar da sua pior desaceleração sequencial desde a crise financeira de 2008/09.

“O que está claro é que a economia ainda está desacelerando e o setor imobiliário está deflacionando”, disse o economista do Société Générale, Yao Wei.