PIB da China reacende esperança de crescimento robusto

Atualizado em 18 out 2023, 12h09 - Publicado em 18 out 2023, 11h48

Por Luana Zanobia Atualizado em 18 out 2023, 12h09 - Publicado em 18 out 2023, 11h48

A China deu um novo gás à sua recuperação econômica ao anunciar um crescimento de 4,9% no terceiro trimestre deste ano, superando as projeções conservadoras dos analistas, que previam um avanço de 4,5%. No entanto, essa expansão econômica mostra um ritmo mais lento em comparação com os impressionantes 6,3% registrados no trimestre anterior.

Nos primeiros nove meses de 2023, a economia chinesa acumulou um crescimento de 5,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, indicando uma recuperação robusta. Estes dados sugerem que o país pode estar a caminho de atingir a ambiciosa meta anual de crescimento do país, estabelecida em 5%. Os recentes dados econômicos também sustentam a expectativa desse crescimento. Em setembro, a produção industrial cresceu 4,5% em relação ao ano anterior, superando as expectativas. As vendas no varejo, um indicador-chave do consumo, também superaram as expectativas, com um aumento de 5,5% no último mês, o que representa uma aceleração em relação ao aumento de 4,6% em agosto. O investimento em ativos fixos cresceu 3,1% nos primeiros nove meses de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior, destacando os esforços contínuos para impulsionar o desenvolvimento de infraestrutura.

A expansão da economia chinesa estava sendo colocada em dúvida devido ao estouro da crise imobiliária. Mas, nos últimos meses, o governo liderado pelo presidente Xi Jinping tem implementado uma série de medidas para estabilizar a economia, como cortes nas taxas de juros, medidas de flexibilização no setor imobiliário e iniciativas para fortalecer o setor privado.

Porém, incertezas ainda persistem, incluindo preocupações com emprego, renda das famílias e a confiança em queda entre as empresas privadas. A resposta do governo chinês e a eficácia de suas políticas desempenharão um papel crucial na determinação da sustentabilidade do atual impulso econômico da China nos próximos meses.

