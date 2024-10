PIB da China avança 4,6% no terceiro trimestre e leva bolsas pro azul

A China divulgou nesta noite que o PIB do país cresceu 4,6% no terceiro trimestre, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Investidores decidiram ficar com o lado meio cheio do copo: o resultado veio acima dos 4,5% esperados por economistas consultados pela agência Reuters. O lado meio vazio dessa história mostra que houve uma desaceleração em comparação com os 4,7% de crescimento registrados no segundo trimestre e distante das já saudosas taxas de crescimento acima de 6%.

Para evitar que investidores se fixassem apenas na notícia ruim, o governo chinês voltou a anunciar medidas de estímulo à economia, em um esforço de garantir não só que o crescimento continue, mas também para manter a confiança no país. O esforço surtiu efeito sobre as ações, que voltaram a fechar em alta. O minério, que afeta ações brasileiras, voltou a cair.

Nos Estados Unidos, a Netflix divulgou lucro e receita acima do esperado por analistas, em um indicativo de que a solidez da economia americana está se convertendo em retorno para os acionistas.

A receita da companhia avançou 15% na comparação anual, para US$ 9,83 bilhões – analistas estimavam US$ 9,78 bi. Os papéis da Netflix ganham mais de 5% no pré-mercado. Isso ajuda os principais índices americanos a abrirem a sexta-feira no positivo, mesmo sinal visto na Europa.

E o Brasil pode acompanhar o movimento. O EWZ, que funciona como pré-mercado do Ibovespa em Nova York, avança 0,88% nesta manhã. Por aqui, a agenda econômica também é fraca, o que ajuda investidores a se inspirarem no cenário internacional.

Agenda do dia

10h: Lula e Haddad participam do lançamento do programa Acredita, em SP

11h: Neel Kashkari (Fed/Minneapolis) fala em evento

11h30: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) faz palestra

13h10: Christopher Waller (Fed) discursa em workshop

13h30: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) discursa em fórum

