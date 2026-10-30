PIB da Alemanha supera expectativas, enquanto França e Itália decepcionam

As principais economias europeias apresentaram resultados distintos no terceiro trimestre de 2026. Enquanto a Alemanha registrou crescimento de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB), acima das expectativas do mercado, a França teve contração de 0,1% e a Itália permaneceu estagnada. A Espanha apresentou o maior avanço entre os quatro países, com expansão de 0,6%, embora tenha desacelerado em relação ao trimestre anterior.

Na Alemanha, maior economia da Europa, o PIB cresceu 0,2% entre julho e setembro, superando a previsão de alta de 0,1% dos analistas. O resultado indica uma melhora em relação às expectativas para a atividade econômica do país.

A França, segunda maior economia da zona do euro, registrou queda de 0,1% no terceiro trimestre, após estabilidade nos três meses anteriores. O resultado contrariou as projeções do mercado, que apontavam para crescimento de 0,1%.

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Na Espanha, a economia avançou 0,6% no período, em linha com as estimativas dos analistas. Apesar do crescimento, houve desaceleração em relação ao segundo trimestre, quando o PIB havia aumentado 0,7%.

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Já a Itália apresentou estabilidade no terceiro trimestre, com variação de 0,0%, após crescimento de 0,2% no trimestre anterior. O desempenho ficou abaixo da expectativa do mercado, que previa expansão de 0,1%.

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Os resultados mostram diferenças no ritmo de crescimento das quatro maiores economias da zona do euro. Enquanto Alemanha e Espanha registraram expansão da atividade, França e Itália não apresentaram crescimento no período. Os dados também oferecem um panorama da economia europeia antes das próximas decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).