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Novo relatório de crédito da Moody’s classifica Grupo Petz Cobasi como AA+ e pode abrir caminho para novo upgrade

Alavancagem caiu para 1,9 vez o Ebitda; agência diz que indicador abaixo de 2 vezes de forma sustentada é uma das condições para elevar o atual AA+.br

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 15h30 | Atualizado em 20 ago 2026, 16h50
Homem de meia-idade, cabelo grisalho, camisa polo azul-marinho com logo Petz Cobasi, calça cinza e sapatos pretos, sentado em uma cadeira laranja, sorrindo para a câmera. Ao fundo, pilhas de sacos de ração Joy e tapetes higiênicos My Hug, com folhagens verdes
CEO da Petz Cobasi, Paulo Nassar (Paul Henri Bonneval/Divulgação)
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A Petz Cobasi chegou a um nível de endividamento que pode abrir caminho para uma nova melhora de rating pela Moody’s Local Brasil. A alavancagem bruta ajustada do grupo caiu para 1,9 vez o Ebitda nos doze meses encerrados em junho, já abaixo do patamar de 2 vezes apontado pela agência como uma das condições para uma eventual elevação da nota..

A Moody’s mantém atualmente o rating de emissor da Petz em AA+.br, com perspectiva estável, mesma classificação atribuída à terceira emissão de debêntures da companhia. O relatório divulgado nesta semana não representa uma nova ação de rating, mas atualiza a avaliação de crédito do grupo após a combinação entre Petz e Cobasi.

Para que haja um novo upgrade, porém, não basta permanecer abaixo de 2 vezes. A agência afirma que a companhia também precisa avançar de forma consistente na captura das sinergias da fusão, preservar níveis adequados de rentabilidade e manter liquidez forte. No sentido oposto, uma alavancagem próxima ou superior a 3 vezes de forma sustentada poderia pressionar o rating.

A tendência projetada pela Moody’s é de manutenção do indicador em níveis baixos. A agência estima alavancagem entre 1,7 e 2 vezes nos próximos 12 a 18 meses e entre 1,5 e 2 vezes em 2027, sustentada pelo fortalecimento da geração de caixa e por uma política financeira considerada conservadora.

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O grupo encerrou junho com R$ 638 milhões em caixa e aplicações financeiras e R$ 2,4 bilhões em dívida bruta ajustada. Desse total, R$ 1,9 bilhão corresponde a passivos de arrendamento das lojas. A Moody’s considera o cronograma de vencimentos administrável e projeta fluxo de caixa livre entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões por ano, ainda sem incorporar os ganhos esperados com as sinergias da fusão.

A integração entre Petz e Cobasi segue sendo o principal ponto de atenção. A companhia estima que as sinergias possam adicionar entre R$ 200 milhões e R$ 260 milhões ao Ebitda, mas a Moody’s ressalta que a captura desses ganhos dependerá da execução da integração operacional, comercial e logística do novo grupo.

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