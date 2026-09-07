Petróleo volta a encostar nos US$ 100 com ataque a refinaria na Arábia Saudita

O petróleo passou esta segunda-feira 7 operando em alta na Bolsa de Londres e voltou a se aproximar dos 100 dólares por barril. No fechamento, os contratos da commodity com vencimento em novembro eram negociados a 97,31 dólares, com alta de 0,57% sobre a sessão anterior. A cotação foi pressionada pela notícia de que rebeldes houthis atacaram uma refinaria da Aramco na cidade de Jizan, na Arábia Saudita. Este é o segundo ataque às mesmas instalações em um mês.

A notícia foi veiculada inicialmente pelo jornal britânico Financial Times, que citou fontes da companhia a par do assunto. A extensão dos danos ainda é avaliada, mas o que já se sabe é que a refinaria tem capacidade para processar 400 000 barris de petróleo por dia, o que a coloca entre as maiores do país.

Jizan passou a ser estratégica para abastecer os clientes da Aramco, desde que a guerra deflagrada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã tornou o Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, uma via perigosa para a navegação. Jizan, por sua vez, escoa a sua produção pelo Mar Vermelho, cujas rotas têm servido de alternativa durante o conflito.

O problema é que Jizan é a cidade industrial árabe mais próxima da fronteira com o Iêmen, país que abriga os rebeldes houthis financiados pelo Irã. Com o bloqueio intermitente do Estreito de Ormuz pelas forças iranianas, cabe aos houthis dificultar a movimentação de petróleo pelo Mar Vermelho.

Continua após a publicidade

Segundo o Financial Times, o impacto dos ataques nesta segunda sobre os preços do óleo foi contido pelo fato de que os mercados americanos estão fechados, devido ao feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos. Não se sabe, portanto, se os preços subirão ainda mais nesta terça 8, quando Wall Street voltar a funcionar.