Petróleo supera os US$ 80 por barril após Trump anunciar taxa de 20% em Ormuz

Os preços do petróleo aceleram e superam a faixa dos 80 dólares por barril no início da tarde desta segunda-feira, 13, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que vai cobrar uma taxa de 20% sobre os navios que passarem pelo Estreito de Ormuz.

Por volta das 14h34, os contratos futuros do petróleo brent disparam 6,78%, aos 81,16 dólares. Mais cedo, a commodity já avançava cerca de 2% devido às tensões no Oriente Médio. A commodity passou a subir mais ainda após o presidente americano anunciar que voltará a montar um bloqueio a navios iranianos no Estreito de Ormuz e que pretende cobrar um valor de 20% de toda a carga que passar pela rota. Washington começou a bloquear o tráfego de navios de e para os portos do Irã em abril e encerrou a medida em junho, após um acordo provisório entre os países.

“O Estreito de Ormuz está aberto e permanecerá aberto, com ou sem o Irã. Estamos restabelecendo o bloqueio iraniano, assim denominado porque impede apenas a entrada e saída de navios ou clientes iranianos. Todos os outros países terão uso livre e irrestrito do Estreito”, disse em publicação nas redes sociais. Segundo o presidente, “por uma questão de justiça”, os EUA receberão “20% de toda a carga transportada, por todos os custos necessários para garantir a segurança desta região tão instável do mundo”.

Mais cedo, Trump já havia prometido que os EUA assumiram controle da passagem, após autoridades iranianas confirmarem que voltaram a fechar a nevrálgica rota marítima em retaliação aos bombardeios americanos contra o país.

Continua após a publicidade

Em entrevista à emissora americana Fox News, o ocupante do Salão oval disse que Washington atuará como “guardiã do estreito” e, apesar dele se opor veementemente à ideia de Teerã de passar a cobrar taxas das embarcações que transitam pela rota, afirmou que pretende cobrar um “pedágio” caso o plano se concretize.

De acordo com o presidente dos Estados Unidos, lideranças do Irã participaram de negociações com enviados americanos, uma reunião de 11 horas onde “tudo havia sido acordado” — mas que, depois, segundo ele, começaram a exigir mudanças. Sobre a retomada de hostilidades, Trump garantiu que Teerã está levando uma “surra” na guerra.

Continua após a publicidade

Em resposta, o principal comando militar conjunto do Irã, o Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, afirmou que o país não permitirá que Washington interfira na gestão do Estreito de Ormuz. Em vídeo, um porta- voz afirmou que qualquer tentativa americana de organizar a passagem pelo estreito fora das rotas designadas por Teerã e sem coordenação com as forças armadas iranianas enfrentará forte resistência.

Lula diz que Trump está fazendo pirataria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como “pirataria” a decisão do governo dos Estados Unidos de montar um bloqueio a navios iranianos no Estreito de Ormuz e cobrar um valor de 20% de toda a carga que passar pela rota. A medida foi anunciada por Donald Trump nas redes sociais nesta segunda-feira, 13.

Continua após a publicidade

“O Estreito de Ormuz é aquele canal entre o Irã e o resto do mundo, que o Irã não deixa passar navio com petróleo. Ele fez um tuíte dizendo que ele vai desobstruir. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele”, disse o petista durante agenda no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Paulo.

“Antigamente, isso se chamava pirataria”, completou. Segundo Lula, “um Estado importante como os EUA, que por muito tempo combateu a pirataria, não pode voltar agora a virar pirata”. Diante desse cenário, o principal índice de ações da Bolsa paulista, o Ibovespa, recuava 1%, aos 176.053,99 pontos.