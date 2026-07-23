Petróleo supera US$ 100 por barril com escalada da guerra no Oriente Médio

Os preços do petróleo dispararam nesta quinta-feira, 23, à medida que o conflito no Oriente Médio se intensificou. Nos últimos dias, a guerra ganhou uma nova frente no mar: além das tensões no Estreito de Ormuz, navios ligados à Arábia Saudita passaram a ser alvo de ataques dos rebeldes hutis no Mar Vermelho, aumentando os riscos para o transporte global da commodity.

Por volta das 11h, o petróleo avançava 7,14%, cotado a 100,79 dólares por barril, a máxima do pregão até o momento. A alta reflete o temor de que a ampliação do conflito comprometa ainda mais o fluxo de petróleo na região, por onde passa uma parcela significativa da produção mundial.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta quinta-feira ter impedido a passagem de três petroleiros pelo Estreito de Ormuz, em meio à disputa com os Estados Unidos pelo controle dessa importante rota marítima.

“Após um deles explodir e pegar fogo, os outros dois rapidamente deram meia-volta e se retiraram”, informou a corporação em comunicado, sem detalhar quando o incidente ocorreu.

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Ao mesmo tempo, os ataques dos hutis continuam no Mar Vermelho, ampliando as preocupações com a segurança da navegação. O Ministério das Relações Exteriores de Omã, um dos principais mediadores entre os hutis e a Arábia Saudita, informou que trabalha para retomar as negociações diplomáticas entre as partes e buscar uma solução que permita “alcançar a segurança e a estabilidade na região”. A declaração foi feita um dia após um ataque hutis contra um navio saudita no Mar Vermelho.

Já o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quinta-feira que os rebeldes hutis do Iêmen foram “enganados” pelo Irã ao atacar embarcações sauditas no Mar Vermelho.

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“Os hutis geralmente demonstram inteligência (…), mas parece que agora foram induzidos ao erro ao atacar a Arábia Saudita e seus navios”, disse Rubio a jornalistas em Manila, acrescentando que espera uma desescalada do conflito.

Além das tensões marítimas, o confronto também se intensificou em terra. Os exércitos da Jordânia e do Kuwait informaram nesta quinta-feira que interceptaram novas salvas de mísseis e drones iranianos, enquanto o Exército e a Guarda Revolucionária do Irã afirmaram ter atacado alvos americanos localizados nos dois países.

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Segundo o Exército jordaniano, três mísseis iranianos foram interceptados na manhã desta quinta-feira, enquanto um quarto caiu em uma área desabitada. Já as Forças Armadas do Kuwait informaram durante a madrugada que também interceptaram “ameaças hostis de drones”, sem detalhar quais eram os alvos.