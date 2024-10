Petróleo se aproxima de US$ 80 e coloca bolsas no negativo

O petróleo volta a subir com força nesta segunda-feira, ainda na esteira da escalada do conflito no Oriente Médio. A mudança de patamar de preço da commodity, que agora é negociada a US$ 79, espalha incerteza sobre as bolsas globais. Os futuros americanos amanhecem em queda firme, assim como os principais índices europeus.

O noticiário econômico é fraco nesta segunda-feira, o que favorece a queda dos mercados. Nos EUA, a semana será marcada pela divulgação da inflação oficial, medida pelo CPI, e também pelo início da temporada de resultados das empresas. Os números começam a ser divulgados na sexta, com os desempenhos de companhias do setor financeiro.

A temporada de balanços é importante porque ajuda a medir o quão rentáveis foram as empresas, mesmo sob os juros elevados nos EUA, e também funciona como uma prévia da robustez da atividade econômica.

Na Europa, dados de encomendas à indústria mostram que a economia alemã está perdendo tração e pode caminhar para uma recessão técnica, isso enquanto seguem as apostas de que os cortes de juros na Zona do Euro ocorrerão em ritmo mais acelerado do que nos Estados Unidos.

No Brasil, investidores começam a semana examinando o Boletim Focus, que coleta as principais apostas do mercado financeiro para inflação, Selic e PIB. A agenda mais importante da semana deve ser a sabatina que deve confirmar Gabriel Galípolo como novo presidente do BC. O EWZ, que funciona como pré-mercado do Ibovespa em Nova York, começa o dia em leve baixa (-0,03%).

Agenda do dia

8h: FGV anuncia IGP-DI de setembro

8h25: BC divulga relatório Focus

11h: Anfavea publica produção e venda de veículos de setembro

14h: Michelle Bowman (Fed) participa de evento

14h50: Neel Kashkari (Fed/Minneapolis) participa de painel

15h: Campos Neto, Galípolo e Haddad têm reunião com ministros do TCU

19h: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) faz moderação em painel

19h30: Alberto Musalem (Fed/St.Louis) discursa em evento

