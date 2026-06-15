Petróleo recua após acordo entre EUA e Irã, mas normalização de Ormuz pode levar semanas

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira após o anúncio de um acordo entre Estados Unidos e Irã para reabrir gradualmente o Estreito de Ormuz, passagem marítima por onde circula cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo.

Apesar do alívio inicial dos mercados, analistas afirmam que a retomada do tráfego marítimo deverá ser lenta e continuará sujeita a riscos geopolíticos.

O barril do Brent, referência internacional para os preços do petróleo, recuou mais de 4%, refletindo expectativas de que a principal rota de exportação dos países do Golfo volte a operar após mais de três meses de conflito militar.

A rota mais estratégica do planeta

Localizado entre Irã e Omã, o Estreito de Ormuz é considerado um dos pontos mais sensíveis do comércio internacional.

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Antes da guerra iniciada em fevereiro, aproximadamente 20% do petróleo mundial e cerca de 25% do gás natural liquefeito (GNL) negociado internacionalmente passavam diariamente pela passagem marítima.

Segundo dados da Agência Nacional de Energia, cerca de 20 milhões de barris de petróleo atravessavam a região todos os dias.

O bloqueio provocou um choque imediato nos mercados de energia e obrigou produtores, refinarias e empresas de transporte a reorganizarem cadeias logísticas.

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A interrupção também reacendeu preocupações semelhantes às observadas durante os ataques a petroleiros em 2019 e após as ofensivas dos houthis no Mar Vermelho nos últimos anos.

Centenas de navios aguardam autorização

Embora o acordo tenha sido recebido positivamente pelos mercados, a normalização das operações está longe de ser imediata.

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Entidades do setor marítimo estimam que cerca de 500 embarcações comerciais permanecem concentradas na região do Golfo Pérsico aguardando condições seguras para atravessar o estreito.

Antes do conflito, aproximadamente 130 navios cruzavam a passagem diariamente. Hoje, o fluxo permanece reduzido a uma fração desse volume.

O congestionamento preocupa armadores e autoridades marítimas, já que uma travessia comercial normalmente leva cerca de oito horas. Mesmo com a reabertura, o escoamento da fila acumulada poderá levar semanas.

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Minas e segurança continuam sendo preocupação

O principal obstáculo para a retomada plena do tráfego não é apenas diplomático.

Durante o conflito, houve relatos de instalação de minas marítimas nas rotas de navegação e de ataques contra embarcações comerciais. Estimativas do setor apontam que ao menos 46 navios foram alvo de incidentes desde fevereiro, enquanto dois cargueiros teriam sido apreendidos por forças iranianas.

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Pelos termos do acordo, o Irã deverá conduzir operações de desminagem durante os primeiros 30 dias após sua assinatura.

Mesmo assim, associações internacionais de transporte marítimo alertam para o risco de congestionamentos, manobras imprevisíveis e dificuldades de coordenação caso centenas de embarcações tentem cruzar simultaneamente a região.

Petróleo mais barato não significa alívio imediato

A queda das cotações reflete expectativas futuras, mas não necessariamente uma melhora imediata no abastecimento.

Analistas observam que a reconstrução da logística energética pode levar meses. Além da retomada da navegação, será necessário recompor estoques estratégicos, reorganizar contratos de transporte e reparar instalações afetadas pela guerra.

Especialistas do setor energético avaliam que o mercado continuará relativamente apertado até pelo menos 2027, especialmente após meses de interrupções nas exportações da região.

Fantasma do Mar Vermelho

Parte dos analistas compara o cenário atual ao que ocorreu no Mar Vermelho.

Mesmo após acordos diplomáticos e redução dos ataques, o tráfego marítimo na região continua muito abaixo dos níveis observados antes do início das hostilidades. Muitas empresas de navegação ainda evitam a rota por considerá-la insegura.

O temor é que situação semelhante se repita em Ormuz.

Para armadores e seguradoras, a simples existência de um acordo não elimina o risco de novos confrontos nem garante estabilidade permanente na passagem.

Impacto vai além do petróleo

Os efeitos da crise ultrapassam o setor energético.

O Estreito de Ormuz é uma artéria vital para o comércio mundial, conectando produtores do Oriente Médio a mercados da Ásia, Europa e América do Norte. Qualquer interrupção afeta fretes, seguros marítimos, preços de combustíveis e custos industriais.

Além do petróleo, a região é fundamental para as exportações de gás natural liquefeito do Catar, um dos maiores fornecedores do mundo.

Por isso, investidores seguem acompanhando não apenas a implementação do acordo, mas também a capacidade de Estados Unidos e Irã de evitar novos episódios de escalada militar.