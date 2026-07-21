Petróleo pode disparar a US$ 120 se bloqueio de Ormuz persistir, alerta Goldman Sachs

O aumento das tensões no Oriente Médio voltou a colocar o mercado de energia em alerta.

Em um relatório divulgado nesta terça-feira, 21, o Goldman Sachs afirma que o preço do petróleo Brent pode superar US$ 120 por barril no quarto trimestre de 2026 caso o Estreito de Ormuz permaneça fechado por um período prolongado.

Embora trate esse como um cenário de risco, e não como sua previsão principal, o banco considera que uma interrupção na passagem teria potencial para desencadear um dos maiores choques de oferta dos últimos anos.

No cenário-base, a instituição continua projetando o Brent entre US$ 75 e US$ 80 por barril no último trimestre de 2026, refletindo uma expectativa de mercado relativamente equilibrado.

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Por que o Estreito de Ormuz é estratégico

A preocupação se concentra no papel do Estreito de Ormuz para o abastecimento mundial de energia. A passagem marítima conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Oceano Índico e funciona como a principal rota de exportação de petróleo dos países do Oriente Médio.

Dados da Agência Internacional de Energia (IEA) e da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA) mostram que aproximadamente 20% do petróleo consumido no mundo passa diariamente pelo estreito. Entre os principais exportadores que dependem dessa rota estão Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e o próprio Irã.

Por causa dessa concentração, qualquer ameaça à navegação costuma provocar reações imediatas nos mercados financeiros e elevar a percepção de risco sobre o abastecimento global.

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Demanda chinesa pode reduzir parte da pressão

Apesar de reconhecer que os estoques mundiais de petróleo diminuíram nos últimos meses, o Goldman Sachs avalia que o mercado hoje está menos suscetível a uma disparada ainda maior dos preços do que esteve no início do ano.

Um dos motivos é a fraqueza da demanda chinesa. O banco observa que as importações de petróleo pela China seguem abaixo das expectativas, refletindo o ritmo mais moderado da atividade econômica do país. Esse fator ajuda a reduzir parte da pressão sobre a oferta internacional, mesmo diante do aumento das tensões geopolíticas.

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Diesel preocupa mais que o petróleo

Além do petróleo bruto, o Goldman Sachs chama atenção para o mercado de diesel, que já enfrenta restrições de oferta.

Segundo o banco, investidores que desejam proteção contra possíveis choques geopolíticos deveriam considerar posições ligadas ao diferencial de preços do diesel europeu entre dezembro de 2026 e março de 2027.

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A avaliação é de que esse mercado permanecerá pressionado mesmo sem uma escalada militar envolvendo diretamente o Irã. Entre os fatores apontados está a situação da Rússia, cuja capacidade de refino foi afetada por sucessivos ataques de drones ucranianos. O relatório afirma que cerca de 80% do parque de refino do país segue impactado, limitando a oferta do combustível.

Impacto pode ir além do mercado de energia

Um eventual bloqueio do Estreito de Ormuz não afetaria apenas as cotações do petróleo.

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Economistas alertam que uma disparada da commodity tende a pressionar os preços dos combustíveis, elevar custos de transporte e produção e dificultar o controle da inflação em diversas economias.

Por isso, o mercado acompanha de perto qualquer sinal de agravamento das tensões na região.

Embora o Goldman Sachs considere o fechamento prolongado da passagem um cenário de baixa probabilidade, o banco ressalta que seus efeitos seriam amplos e imediatos, tornando o risco um dos principais fatores para o mercado de petróleo nos próximos meses.