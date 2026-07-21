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Petróleo passa dos US$ 90 após houtis falarem de bloqueio naval contra a Arábia Saudita

O bloqueio do Estreito de Bab el-Mandeb aumenta o risco de um choque geopolítico ainda mais severo

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 08h51 | Atualizado em 21 jul 2026, 10h02
Refinaria de petróleo
A situação pode se agravar ainda mais após os houtis anunciarem o bloqueio do Mar Vermelho à Arábia (Isabel Mateos Hinojosa/Bloomberg via/Getty Images)
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Petróleo passa dos US$ 90 após houtis falarem de bloqueio naval contra a Arábia Saudita Priorizar nos meus resultados Google

Os preços do petróleo aceleram nesta terça-feira, 21, após os houtis, grupo rebelde do Iêmen aliado do Irã, anunciarem um bloqueio naval contra a Arábia Saudita. As informações foram divulgadas pelas agências Reuters e AFP. Ao mesmo tempo, os ataques a navios petroleiros no Estreito de Ormuz continuam elevando a tensão no Oriente Médio.

Por volta das 8h45, o petróleo subia 1,64%, cotado a 90,68 dólares por barril. O Estreito de Ormuz segue sob forte risco. A Guarda Revolucionária do Irã, braço militar de elite do regime, anunciou nesta terça-feira a apreensão de dois petroleiros na rota, considerada estratégica para o transporte mundial de petróleo.

Na véspera, outras duas embarcações foram apreendidas, enquanto quatro navios já haviam sido interceptados no dia anterior. Além disso, um navio-tanque foi atingido por um “projétil não identificado” próximo à costa de Omã, segundo informou a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

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A situação pode se agravar ainda mais após os hutis anunciarem o bloqueio do Mar Vermelho à Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo bruto. A medida compromete uma importante rota alternativa ao Estreito de Ormuz e pode provocar uma escalada regional ainda mais intensa, alertou o porta-voz do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

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A decisão também foi condenada pelo governo saudita. Para Andreas Krieg, especialista em segurança do King’s College de Londres, o bloqueio do Estreito de Bab el-Mandeb aumenta o risco de um choque geopolítico ainda mais severo devido à importância estratégica da passagem para o comércio global.

Enquanto isso, o Irã informou ter atacado instalações americanas de radar e defesa antiaérea na região do Golfo, após prometer uma resposta “ainda mais poderosa” às ações de Washington. Em contrapartida, o Exército dos Estados Unidos confirmou, na segunda-feira, a décima noite consecutiva de bombardeios contra a República Islâmica.

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Segundo os militares americanos, os ataques tiveram como alvo centros de comando, estruturas navais e bases de mísseis e drones para reduzir a capacidade iraniana de atingir embarcações que cruzam o Estreito de Ormuz.

Com a escalada do conflito e a ameaça de interrupção das principais rotas marítimas de petróleo do mundo, a commodity volta a subir nos mercados internacionais. O movimento reforça os temores de uma nova pressão inflacionária global, cenário que pode manter os juros elevados por mais tempo nas principais economias.

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(Com informações da AFP)

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