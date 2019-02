Petróleo nos EUA fecha em baixa por temores com zona do euro

NOVA YORK, 30 Abr (Reuters) – Os futuros do petróleo fecharam em baixa nesta segunda-feira, com preocupações sobre a economia da zona do euro e fracos dados econômicos dos EUA, porém, as perdas foram limitadas com as esperanças de que o Fed adote um maior afrouxamento monetário para dar suporte à economia.

Em Nova York, o contrato para entrega em junho fechou em queda de 6 centavos, a 104,87 dólares o barril. O contrato foi negociado entre 103,88 dólares e 105,17 dólares o barril, logo abaixo da média móvel de 100 dias, a 105,17 dólares.

No mês, o contrato de primeiro vencimento registrou ganho de 1,85 dólar, ou 1,8 por cento, subindo pelo terceiro mês seguido.

(Reportagem de Gene Ramos)