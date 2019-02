Petróleo nos EUA fecha em alta seguindo ganhos em Wall Street

NOVA YORK, 18 de outubro (Reuters) – Os futuros do petróleo nos Estados Unidos fecharam em forte recuperação nesta terça-feira, com a alta de Wall Street após lucros no setor bancário superando o crescimento econômico mais fraco que o esperado na China.

Os ganhos das companhias também se sobressaíram mais para o mercado do que as preocupações sobre a crise da dívida na Europa.

Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), o contrato novembro do petróleo fechou cotado a 88,34 dólares o barril, ganhando 1,96 dólar, ou 2,27 por cento, após ter sido negociado entre 85,55 dólares e 88,61 dólares o barril.

O contrato expira nesta quinta-feira.

(Reportagem de Gene Ramos)