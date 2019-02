Petróleo nos EUA fecha em alta de quase 2% com dólar fraco

NOVA YORK, 16 Mar (Reuters) – Os futuros do petróleo nos Estados Unidos encerraram a sessão nesta sexta-feira em alta, com a preocupação sobre a oferta iraniana e dados que mostraram uma pressão inflacionária contida nos EUA, enfraquecendo o dólar com a menor probabilidade de um aperto monetário do Fed.

Com a queda do dólar, o apetite pelo risco do petróleo e outras commodities melhorou, elevando o contrato com entrega para abril em 1,95 dólar, ou 1,95 por cento.

O contrato fechou a 107,06 dólares o barril, após ter sidonegociado entre 105,13 dólares e 107,24 dólares o barril.

Na semana, houve queda de 34 centavos, 0,32 por cento, ante o fechamento de 9 de março, de 107,40 dólares o barril.

(Reportagem de Robert Gibbons)

