Nova York, 12 dez (EFE).- O barril do Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) para entrega em janeiro abriu nesta segunda-feira em baixa de 1,21% e às 12h02 (de Brasília) era negociado a US$ 98,21 na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). EFE