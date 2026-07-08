Petróleo dispara 5% após Trump afirmar que cessar-fogo com o Irã acabou

Os preços do petróleo disparam nesta quarta-feira, 8, após O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que a trégua com o Irã “acabou” após os novos ataques entre as forças americanas e as tropas iranianas.

Por volta das 7h30, o petróleo disparava 5,04%, aos 77,88 dólares. Trump chamou o Irã de “escória” e país governado por “malucos” depois que Teerã respondeu aos bombardeios americanos com ataques contra bases dos Estados Unidos no Golfo.

“No que me diz respeito, acabou”, declarou Trump durante a reunião de cúpula da Otan em Ancara, ao ser questionado se a trégua com o Irã ainda estava em vigor. “É apenas uma perda de tempo lidar com eles”, acrescentou.

“Eles são escória, são pessoas doentes, são liderados por pessoas doentes, e são pessoas perversas e violentas. E se tivessem uma arma nuclear, eles a usariam”. O presidente americano acusou ainda o Irã de distorcer repetidamente o que foi acordado na trégua assinada entre Washington e Teerã em 17 de junho.

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“Todos concordaram, nada de arma nuclear. Nós fizemos um acordo. Eles saem, fazem piada com a imprensa, dizem que nunca falamos sobre isso. Tem alguma coisa errada com eles, são malucos”, acrescentou Trump.

(Com informações da AFP)